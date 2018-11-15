Пенза стала площадкой Международного кинофестиваля ВГИК

Хотя фестиваль был организован в России уже в 38 раз, представители Пензы только в этом году вышел на связь с представителями ВГИК (Всесоюзного государственного института кинематографии), предложив город в качестве одной из площадок. В течение трех дней любой желающий мог увидеть фильмы участников фестиваля в главной библиотеке региона.

В конкурсной программе были заявлены короткометражные мультимедиафильмы, анимационные и игровые короткометражные фильмы. На этот раз учебные, дипломные и курсовые работы студентов могли увидеть жители 200 городов. Главной целью фестиваля является поощрение молодых талантов современного кино.

Зрителями кинофестиваля стали 150 пензенцев - в основном,студенты, но встречались также и люди среднего возраста. Не обошлось и без пенсионеров, которых немало было на показе. Каждому зрителю предлагалось оценить представленные фильмы. Та лента, что наберет больше всех голосов, получит специальный приз зрительских симпатий

- У жителей нашего города есть интерес к хорошему, небанальному кино, - отмечает сотрудница библиотеки Екатерина Аксенова. - Но, к сожалению, почти нет возможности такое кино смотреть.

Одной из причин малого количества посетителей фестиваля она считает ограниченную рекламу подобных мероприятий. До этого библиотека имени М.Ю. Лермонтова не единожды сотрудничала с Санкт-Петербургским государственным университетом кино и телевидения. На Библионочи, которая проходила в апреле, показывали работы студентов уже этого вуза. Екатерина признается, что отзывы об этом мероприятии были только положительные. Она надеется, что и в следующем году Пенза продолжит свою работу со ВГИКом и снова станет площадкой фестиваля.