2018-11-14T13:02:21+03:00
Общество

Третьяковская галерея покажет пейзажи авторства пензенских школьников

Юные художники смогут бесплатно учиться изобразительному искусству с помощью видео мастер-классов
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Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
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МТС вместе с Третьяковской галереей объявляют конкурс «Третьяковская галерея – online» в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». До 31 мая каждый пензенский школьник в возрасте от 11 до 18 лет может выложить на сайт конкурса свои работы и получить шанс выставить их в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с картинами легендарного русского художника Василия Поленова.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать один или несколько пейзажей и загрузить их на сайт «Поколения М» в номинации «Третьяковская галерея – online». Эксперты Третьяковской галереи выберут 20 лучших картин, которые и составят будущую пейзажную экспозицию. Кроме того, в течение всего сезона на сайте проекта юные художники из Пензы и других городов России смогут бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковки с помощью видео мастер-классов.

- Возможность учиться у лучших мастеров, не выходя из дома, развивать свои таланты и в итоге добиться признания и успеха – это прекрасный шанс для талантливых детей со всей России, вне зависимости от того, живут ли они в столице, областном центре или маленьком селе. В прошлом году юные пензенские художники уже продемонстрировали свой высокий уровень мастерства – их рисунки победили в конкурсе «Иллюстратор» и войдут в сборники русских поэтов, выходящие в издательстве ЭКСМО. Не сомневаюсь, что и на экспозиции «Поколения М» в Третьяковке окажутся рисунки наших ребят, - рассказал директор пензенского филиала МТС Павел Плясенко.

Реализация совместных образовательных программ «Поколения М» стала основой заключенного в 2017 году соглашения между МТС и Третьяковской галереей. Трехлетнее соглашение включает в себя проекты, реализуемые с использованием современных цифровых технологий и направленные на творческое развитие детей и подростков в регионах России.

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