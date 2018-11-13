Пензенцы смогут дать имя аэропорту

Несколько сотен аэропортов по всему миру носят имена выдающихся людей, в большинстве своем, связанных с полетами и небом – летчиков, конструкторов, космонавтов. В России подобная традиция появилась недавно, но, можно сказать, уже прижилась: в Саратове аэровокзалу присвоено имя Юрия Гагарина, в Кемерово - Алексея Леонова… Иногда аэропортам дают имена и других выдающихся россиян – писателей, поэтов, историков.

В октябре этого года был дан старт проекту «Великие имена России», цель которого - дать имена 47 крупным аэропортам стране, среди которых есть и наш, пензенский. Стоит отметить, что столица Сурского края первоначально не должна была участвовать в конкурсе, как и Калуга, но потом организаторы сделали исключение.

- Мы пошли навстречу пожеланиям - расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен - претендентов. Эти решения оправданы, потому что проект делается для людей и ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края, - пояснил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

На первом этапе россиянам дали возможность самим предложить варианты для будущего голосования. Согласно правилам проекта, аэропорт должен обязательно носить имя выходца из региона, получившего мировое признание. При этом сфера деятельности соотечественника может быть любой. Единственным исключением являются имена, которыми уже названы аэропорты в других регионах.

12 ноября стартовал второй этап проекта - собственно, само голосование. Участники первого предложили на выбор пять имен для пензенского аэропорта, и, поскольку, наш край богат писателями и авторами научных трудов, список получился весьма «литературным»: в него вошли Михаил Лермонтов, Александр Куприн, Василий Ключевский, Виссарион Белинский и Александр Радищев. Горожане смогут проголосовать за одно из этих имен различными способами: на сайте www.великиеимена.рф, в социальных сетях, позвонив на «горячую линию» 8-800-707-93-17 или заполнив анкету на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах. Итоги станут известны после 30 ноября.