ООО «ТНС энерго Пенза» совершенствует Личный кабинет для бизнес-клиентов

ООО «ТНС энерго Пенза» идет навстречу своим клиентам, совершенствуя свои сервисы и повышая доступность информации, интересующей потребителей.

Теперь в Личном кабинете для юридических лиц действует удобная форма обратной связи. С помощью нее бизнес-клиенты могут не только задать интересующий вопрос специалисту «ТНС энерго Пенза», но и следить за этапами работы над заявкой, дополнять предыдущие обращения и отвечать сотруднику компании по электронной почте. Аналогичная форма действует и на официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии.

Напомним, Личный кабинет бизнес-клиента ООО «ТНС энерго Пенза» доступен как для юридических лиц всех правовых форм, так и для индивидуальных предпринимателей.

Данный сервис предоставляет потребителям возможность пользоваться всеми услугами компании без необходимости дополнительного посещения центров обслуживания:

- просматривать информацию об организации и заключенных договорах;

- передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

- просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

- распечатывать несколько вариантов отчетов;

- видеть историю начислений и платежей по договорам;

- отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

Зарегистрироваться в Личном кабинете представители юридических лиц могут путем подачи заявления в Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза», в котором передают показания и получают первичную документацию, либо в офис по адресу г. Пенза, ул. Гагарина, 11б (отдел реализации электроэнергии).