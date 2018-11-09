2018-11-12T11:01:31+03:00
Общество

Гаджеты пензенцев рассказали, как горожане провели минувшее лето

Самой популярной улицей стала Московская
Анна ЧЕРНАЯ
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Улица Московская стала одним из популярнейших мест у горожан.Улица Московская стала одним из популярнейших мест у горожан.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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МТС проанализировал мобильный трафик в летний период в популярных местах отдыха и узнал, где пензенцы бывали чаще всего.

ТЦ "Высшая лига" Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

ТЦ "Высшая лига"Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Лидером по голосовому и интернет-трафику оказалась пешеходная улица Московская с прилегающей к ней Фонтанной площадью, где все лето работали открытые террасы кафе и гуляли туристы и местные жители. Пик посещений «пензенского Арбата» пришелся на июнь и июль, а самым популярным объектом здесь стал ТРЦ «Высшая лига».

ЦПКиО имени Белинского Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

ЦПКиО имени БелинскогоФото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Второе по посещаемости место занял центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского – излюбленное место семейного отдыха пензенцев. Количество Гб, сгенерированное посетителями парка Белинского, почти втрое превысило суммарный объем трафика из «литературных» скверов им. А.С.Пушкина и Д.В.Давыдова и с пензенской набережной.

Олимпийская аллея Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Олимпийская аллеяФото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Третьей по популярности оказалась Олимпийская аллея со спортивными площадками и дорожками для бегунов и велосипедистов. Слушая музыку и выкладывая свои спортивные достижения в социальные сети, пензенские абоненты МТС за пять теплых месяцев 2018 года сгенерировали здесь в четыре раза больше мобильного трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с растущей популярностью здорового образа жизни, а также с развитием сети МТС: в 2018 году компания установила рядом с Олимпийской аллеей дополнительное телеком-оборудование, увеличив таким образом скорость мобильного интернета и расширив зону покрытия.

Также в топ пензенских мест отдыха попали площадь Маршала Жукова с музеем военной техники, монумент «Росток» и сквер Славы.

Напомним, летом 2017 года компания МТС запустила в Пензе интерактивный пешеходный маршрут «Красная линия», рассказывающий о самых популярных городских достопримечательностях. В него вошли Фонтанная площадь, памятник Первопоселенцу, сквер А.С.Пушкина, «Росток» и другие знаковые объекты.

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