2018-11-08T13:25:17+03:00
Общество

Самовар, праздник во дворе и бесплатные камеры на подъездах тронули соседей до глубины души

Жители домов № 25, 27, 29 и 31 на улице Мира распрощались с хулиганами навсегда
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото предоставлено компаниейФото предоставлено компанией
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Их дворы и подъезды сейчас под видеоконтролем. В четырех домах на Западной поляне, проживает тысяча горожан. Около 200 из них – дети и вопрос безопасности для представителей ЖСК стоял ребром. Решить проблему взялась домофонная компания «Цифрал-сервис», установив бесплатные камеры по программе «Безопасный дом».

Новые видеосистемы на подъездах отметили большим праздником во дворе. Водили хороводы с соседями, пили чай из самовара, танцевали со сказочными героями, добрые и счастливые жители знакомились друг с другом. Несмотря на скверную погоду, тучи и ветер не испортили настроение собравшимся: немало способствовали этому выступления детских коллективов нашего города.

Фото предоставлено компанией

Фото предоставлено компанией

В этот день компания «Цифрал-сервис» рассказала о реализации программы «Безопасный дом» в столице Сурского края. Ее суть заключается в размещении видеокамер в многоэтажках. Все жители могут скачивать записи за нужный период через интернет. В Пензе камеры уже стоят на 800 подъездах. Кроме того, «Безопасный дом» сотрудничает с Пензенским УМВД, сотрудники которого имеют постоянный доступ к записям камер и готовы отреагировать на любое ЧП.

Затраты на установку оборудования берут на себя ответственные домофонные компании. Обслуживание и ремонт системы входит в список работ по домофону и не относится к отдельной статье расходов.

Фото предоставлено компанией

Фото предоставлено компанией

Для получения информации о компании вы можете обратиться на сайт мойбезопасныйдом.рф или позвонить по телефону: 21-01-61

И напоследок: юные гости праздника не остались в стороне, сочинив и представив всем небольшое стихотворение:

Тут «Цифрал» подсуетился,

Безопасным стал наш дом.

Хулиганам здесь не место!

Где угодно вас найдем!

Фото предоставлено компанией

Фото предоставлено компанией

Творческий порыв детей просто не мог не остаться без награды - детям торжественно вручили интересные энциклопедии, торт и сувениры. Завершили праздник двора большим дружным хороводом!

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