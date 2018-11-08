Самовар, праздник во дворе и бесплатные камеры на подъездах тронули соседей до глубины души

Их дворы и подъезды сейчас под видеоконтролем. В четырех домах на Западной поляне, проживает тысяча горожан. Около 200 из них – дети и вопрос безопасности для представителей ЖСК стоял ребром. Решить проблему взялась домофонная компания «Цифрал-сервис», установив бесплатные камеры по программе «Безопасный дом».

Новые видеосистемы на подъездах отметили большим праздником во дворе. Водили хороводы с соседями, пили чай из самовара, танцевали со сказочными героями, добрые и счастливые жители знакомились друг с другом. Несмотря на скверную погоду, тучи и ветер не испортили настроение собравшимся: немало способствовали этому выступления детских коллективов нашего города.

Фото предоставлено компанией

В этот день компания «Цифрал-сервис» рассказала о реализации программы «Безопасный дом» в столице Сурского края. Ее суть заключается в размещении видеокамер в многоэтажках. Все жители могут скачивать записи за нужный период через интернет. В Пензе камеры уже стоят на 800 подъездах. Кроме того, «Безопасный дом» сотрудничает с Пензенским УМВД, сотрудники которого имеют постоянный доступ к записям камер и готовы отреагировать на любое ЧП.

Затраты на установку оборудования берут на себя ответственные домофонные компании. Обслуживание и ремонт системы входит в список работ по домофону и не относится к отдельной статье расходов.

Фото предоставлено компанией

Для получения информации о компании вы можете обратиться на сайт мойбезопасныйдом.рф или позвонить по телефону: 21-01-61

И напоследок: юные гости праздника не остались в стороне, сочинив и представив всем небольшое стихотворение:

Тут «Цифрал» подсуетился,

Безопасным стал наш дом.

Хулиганам здесь не место!

Где угодно вас найдем!

Фото предоставлено компанией

Творческий порыв детей просто не мог не остаться без награды - детям торжественно вручили интересные энциклопедии, торт и сувениры. Завершили праздник двора большим дружным хороводом!