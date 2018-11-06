2018-11-06T12:13:04+03:00
Общество

Почти шесть тысяч пензенцев вышли на митинг в честь Дня народного единства

В торжествах принял участие и губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе праздник начался с торжественного шествия всех районов города.В Пензе праздник начался с торжественного шествия всех районов города.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В воскресенье по всей Пензенской области прошли торжественные митинги и собрания, приуроченные ко Дню народного единства. В Пензе главное торжество состоялось на Юбилейной площади. В нем приняли участие представители трудовых коллективов, молодежь, губернатор, члены правительства, депутаты - всего почти шесть тысяч пензенцев! С шарами и флагами стройными четырьмя колоннами от каждого из районов нашего города они прошли по площади к главной сцене.

Выступая перед собравшимися, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил об истории праздника. День народного единства был учрежден в 2005 году в память о взятии Москвы народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским и изгнании польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году.

- Примите самые искренние поздравления с этим праздником - Днем народного единства, - отметил Иван Александрович. - Действительно, история говорит о том, что только в единстве мы можем решить даже самые сложные задачи, которые стоят перед государством и его гражданами. Только вместе мы сможем сохранить и приумножить благополучие нашей родной земли!

Губернатор процитировал строки стихотворения поэта Андрея Дементьева, посвященные истории России: «Нам всегда былого будет мало, потому что наша сила в нем» и подчеркнул, что нравственные основы воспитания молодежи должны опираться на лучшие традиции и исторические примеры.

- Молодежь - это будущее страны, это наше с вами будущее, давайте уделять ей больше внимания, - отметил губернатор.

Завершился митинг праздничным концертом.

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