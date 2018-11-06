6 Нояб. 09:00 2018-11-06T10:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре года будущий майор полиции Раушан Ямбулатов работал учителем в сельской школе. Преподавал физику. Любовь к точности, желание помогать и нести свет образования побудило молодого парня связать дальнейшую жизнь со службой.

В 2006 году, поступив на службу в органы внутренних дел, он занял должность участкового уполномоченного в городском отделе полиции №4. Ежедневное общение с заявителями, выяснение обстоятельств произошедшего, непосредственное участие в раскрытии преступлений научили сотрудника главному: проблемы граждан - его личные проблемы, и разрешать их нужно грамотно, профессионально и оперативно.

Старший участковый уполномоченный Раушан Ямбулатов не ожидал, что станет победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый»Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

В настоящее время Раушан Ямбулатов обслуживает территорию Первомайского района. В жилом секторе на Южной поляне проживает более трех тысяч человек, и каждого участковый знает в лицо. Ежедневно к нему обращаются за помощью. Пенсионеры и молодежь, студенты и рабочие - он готов прийти на помощь любому, кто в ней нуждается.

Свой участок он считает относительно спокойным, но признается, что это результат большой работы. Ведется постоянная профилактика с лицами, склонными к совершению преступлений, проходят беседы с пожилыми людьми и несовершеннолетними.

Телефон участкового звонит круглосуточно. Но в этом заключается своя профессиональная прелесть. Если звонят, значит, доверяют.

- Главное в работе - доверие граждан, а лучшая награда - возможность помогать людям, - говорит он.

Пенсионеры и молодежь, студенты и рабочие - он готов прийти на помощь любому, кто в ней нуждаетсяФото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

Рабочий день майора полиции начинается с развода и планерки. Вооружившись служебным оружием и боевым настроем, Раушан направляется на административный участок, где происходит непрерывная работа по жалобам граждан, выявлению административных правонарушений, пресечению преступлений.

На участке проживают и те, кто стоит на особом контроле. Хулиганы, дебоширы, любители алкоголя. С заметным постоянством участковый проверяет обстановку, следит за поведением указанных лиц, старается вывести нарушителей с узенькой противоправной тропинки на широкий путь закона и порядка.

- Это не всегда получается, но важно работать в выбранном направлении. Многое зависит, конечно, от самого человека. Но задача участкового - объяснить и убедить, насколько важно соблюдать закон.

На его счету множество раскрытий. Неоднократно по горячим следам ему удавалось раскрывать и рядовые кражи и серьезные грабежи. Описания очевидцев, комментарии свидетелей всякий раз позволяли ему составлять мысленный портрет преступника. А дальше дело за малым. Когда хорошо знаешь свой участок, когда имеешь на нем определенный служебный авторитет, найти злодея становится легче.

Недавно таким образом Раушан Ямбулатов установил похитителя кошелька. Когда к нему за помощью обратилась потерпевшая, она не верила, что участковый так быстро отыщет виновного.

- Благодарность от граждан очень приятна, - делится сотрудник, - однако нужно работать не ради каких-то приятных слов. Гораздо важнее сам процесс борьбы с преступностью.

Старший участковый уполномоченный Раушан Ямбулатов не ожидал, что станет победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый». Он надеется, что сможет оправдать и общественное доверие, и доверие своих руководителей. Впереди у него по-прежнему много непростой, но определенно значимой работы на родном административном участке.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Сейчас Раушан Ямбулатов представляет нашу область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый». Вы можете проголосовать за него на нашем сайте до 10 ноября.