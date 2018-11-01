ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договор энергоснабжения с управляющими организациями ООО УК «Квартал» и ООО УК «Проспект»

1 Нояб. 09:00 2018-11-01T10:09:39+03:00

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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует, что в связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электроэнергии со стороны управляющих организаций ООО УК «Квартал» и ООО УК «Проспект» с 1 декабря 2018 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области в одностороннем порядке заявляет отказ от исполнения следующих договоров энергоснабжения:

договора энергоснабжения № 1335 от 29.05.2015 г. с ООО УК «Квартал» в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги – электроснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по следующим адресам в г. Пенза:

* ул. Кронштадтская, №№ 3, 5,

* ул. Минская, №№ 3А, 5А, 5Б, 6, 16А, 26

* ул. Одесская, №№ 3, 4, 10, 12, 14,

* пр-т Победы, №№ 77, 128, 136,

* ул. Ульяновская, №№ 8, 10, 12, 14, 17, 36, 40, 42,

* ул. Ульяновская/Минская, № 16/15.

договора энергоснабжения № 1365 от 12.03.2018 г. с ООО УК «Проспект» в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги – электроснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по следующим адресам в г. Пенза:

* ул. Кронштадтская, № 1,

* ул. Одесская, № 9,

* ул. Рахманинова, № 15,

* ул. Ульяновская, № 21,

* ул. Минская, № 14.

В соответствии с ч.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

В соответствии с ч. 5 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ Договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальной услуги – электроснабжения между собственником помещения в многоквартирных домах по выше указанным адресам, и Ресурсоснабжающей организацией ООО «ТНС энерго Пенза» считаются заключенными со всеми собственниками помещений в данных многоквартирных домах одновременно с 01 декабря 2018 г.

При этом с 01 декабря 2018 г. договор энергоснабжения №1335 от 29.05.2015 г. продолжает действовать в части приобретения ООО УК «Квартал» и ООО УК «Проспект» у ООО «ТНС энерго Пенза» коммунального ресурса - электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в данных многоквартирных домах.

В связи с этим плата за электроэнергию за индивидуальное потребление с 01 декабря 2018 г. должна производиться по квитанциям ООО «ТНС энерго Пенза».

Реквизиты ООО «ТНС энерго Пенза»:

Юридический/ фактический адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11-б.

ИНН 7702743761 /КПП 583501001

р/с 40702810500930510504

АО "СМП БАНК"

к/с 30101810545250000503

БИК 044525503

Вносить плату можно любым удобным способом без комиссии:

1. в Центрах обслуживания клиентов и офисах ООО «ТНС энерго Пенза»

- ул. Гагарина, 11б;

- ул. Московская, 91 (ТЦ «Гостиный двор»);

- пр-кт Строителей, 152б (ТЦ «Берлин»);

- ул. Терновского, 160б (ТЦ «Петровский»);

- ул. Окружная, 27в (ТЦ «Окружной»).

2. в офисах, терминалах Сбербанка;

3. в почтовых отделениях ФГУП «Почта России».

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.