Строки в тревожную юность

31 Окт. 09:00 2018-10-31T13:02:01+03:00

Комсомолу - сто лет. Самое время вспомнить и в Пензе, и в других уголках страны: а какая это была молодежная организация?

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Вспомнить добрым словом. И тяжелые будни комсомольских строек - Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре, БАМ. Боевое крещение в Великую Отечественную войну, в Афганистане. Молодые люди строили, растили детей. А в тревожный час - брали в руки оружие.

В Пензе достали письма потомкам полувековой давности. Красивые искренние пожелания. С верой, что они сбудутся. Наверное, есть возможность ответить авторам, нашим предкам, поколениям комсомольцев, начиная с 1918 года. Что же получилось у всех нас в выполнении тех добрых советов.

В кабинете главного редактора «Молодого ленинца». Первый справа - О.Н. Котляр. (Фото: Владимир Павловский)

В ноябре 1978 года в газету «Молодой ленинец» меня принимал Олег Николаевич Котляр, талантливый человек, жесткий, профессиональный главный редактор. Прочитав конкурсный материал, мэтр сдержанно так сказал - мол, есть ставка корреспондента. Это был счастливый день! А впереди - тринадцать с половиной лет работы. Встречи, заметки. Сотни человеческих судеб: красивых и самых обыкновенных.

Некоторые политики сегодня призывают прах Сталина переправить в Грузию. Где, скажите, милый городок Гори? А где созданная в России до войны промышленность? И Победа над фашизмом. При всех его плюсах и минусах народ от истории страны Сталина не отделяет.

Прошлись эти плюсы-минусы и по судьбе комсомольского вожака Александра Косарева, с ноября 1924 года поработавшего в нашей области первым секретарем Пензенского губкома РКСМ. И это тоже наша история. В командировке от «Молодого ленинца» в Москве довелось познакомиться с супругой А. Косарева Марией Викторовной, его дочерью Еленой Александровной, соратником Косарева, секретарем ЦК комсомола Валентиной Федоровной Пикиной. Это были красивые вожаки молодежи. Часто просто отчаянные. Пикина и Косарев публично защищали перед Сталиным своих товарищей. Не у многих хватало на такое духа.

Из Пензы перебрался в Москву еще один наш земляк Владимир Бубекин, назначенный позднее главным редактором "Комсомолки". В Пензе он работал ответственным секретарем политпроса, создавал молодежную газету "Знамя ленинца". Помните, «Творцы грядущего» - «Знамя ленинца» - «Молодой ленинец»? На ударных стройках эти, не рядовые комсомольские работники, были в самой гуще событий. В составе агитбригад ездили по стране.

В конце 30-х годов ребята догадывались, что в грядущей войне главной будет обученная военному делу, сильная духом молодежь. Через ОСОАВИАХИМ, через пропаганду спорта, комсомол готовил молодежь к защите Родины. Косарев в те годы был награжден орденом Ленина, Бубекин - орденом Красной Звезды.

В своеобразном письме предкам из поколений молодежи, конечно, надо писать все откровенно. Сегодня, спустя годы, неоднозначно воспринимается и распад Союза, камня на камне не оставили экономисты, политики от либерального маршрута, а, порой и продажности Западу. Залоговые аукционы, так называемая приватизация лишний раз подтвердили слова Маркса о грабительской сущности капитала.

Через годы неизменным остается взгляд на молодежную организацию. Несмотря на все жизненные коллизии, большинство комсомольских работников сегодня - это сложившиеся люди. Не по их статусу, а по памяти и с удовольствием называю их по именам: Лариса Рябихина, Игорь Чудновский, Игорь Матвеев, Александр Фионов, Володя Соломин, Валера Лидин, Володя Савостин, Толя Калачев, Валера Буянов, Катя Вдовина, Сережа Васильев…всех не перечислишь. Валерий Лидин возглавляет сегодня Законодательное собрание области.

Люди все помнят. И почетные знаки комсомольские им дороги. Как не исчезли в никуда построенные заводы, железные дороги, мосты. Есть что сказать и про перемены. Здравоохранение, образование, сироты, малоимущие. Да, рука капитализма присутствует. Меру ее жесткости, что очень важно, руководитель области Иван Белозерцев держит под контролем.

На аэродроме в Моздоке офицерам-попутчикам делаю на память фото на Polaroid .

И эта и другие темы обсуждаются в действующем молодежном парламенте. Образованные, талантливые собрались здесь ребята. У нового поколения очень хороший интеллектуальный потенциал. Запретных тем нет. К сожалению, падающий уровень жизни, неработающие в обществе социальные лифты. Думать есть над чем. Да, деньги любят тишину. Но проблема оффшоров - это не тяга к чужим секретам, а корректность налогообложения. Не зависимо от уровня дохода. В соответствии с заработанной в России прибылью.

…В тот год по обмену Валерий Лидин и 10-12 других комсомольских секретарей приехали на одну из донецких шахт. На предложение спуститься с шахтерами в забой на глубину примерно в километр и реально посмотреть на их работу откликнулись человека четыре. Выдали снаряжение, маски, фонари, самоспасатели со сжатым воздухом в баллонах. Спускались в одной клети, переход и снова спуск. Внизу небольшой тоннель с установленным крепежом в выработке, в тусклом свете видны вагонетки и уходящее в сторону высотой сантиметров 60 подобие пещеры метров на сто.

Ползти в темное нутро хода согласились не все. Никаких опор, в свете фонарей отблески на угольных сколах породы. Не раз потом по жизни вспоминалась не романтика шахтерских будней,- жара под 50 градусов, километровый слой над тобой, пульсирующий отбойный молоток. Думать о том, что без опор свод может посыпаться совсем не хотелось, забыть - не получалось.

Как и шахтерам, комсомольскому секретарю, а позже завотделом Областного совета народных депутатов Лидину тоже приходилось играть в русскую рулетку. С дрожащими руками вице-президент Янаев, объявивший о намерении ГКЧП - взять власть в стране, лишь внешне выглядел растерянным. В регионы ушла жесткая команда создать местную структуру чрезвычайного комитета. Аргументы не спешить и сначала разобраться в ситуации не воспринимались. Понимая, что назавтра придется уйти, если не удастся убедить, из переписки с Москвой, прочей макулатуры 20 августа Валерий разжег костер. Следующий день покажет - вовремя.

Формально комсомола уже нет. Остались люди. Поколения комсомольцев, наши дети, внуки. Остались хорошо очерченные понятия добра и зла, справедливости. Любви к Отечеству. Помня об этом, в безвременье «Комсомольская правда» сказала и себе, и читателям: не меняем названия, не снимаем орденов. Хранящийся сегодня дома комсомольский билет - не просто книжица из нашей юности. Это состояние души.

Свидетельство особенной породы. Черта характера. Молитва.