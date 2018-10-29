2018-10-29T20:51:48+03:00
Общество

В Пензе вскрыли очередную капсулу с посланием потомкам

Письмо полвека хранилось на территории аграрного университета
Анна ЧЕРНАЯ
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Комсомольцы рассказали будущим потомкам о своей жизни.Комсомольцы рассказали будущим потомкам о своей жизни.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня в Пензе состоялась торжественная церемония вскрытия капсулы с посланием потомкам, которая была заложена в 1968 году студентами одного из городских вузов. В мероприятии приянли участие губернатор Иван Белозерцев, руководство вуза, студенты, ветераны комсомола.

В своей речи Иван Александрович напомнил присутствующим о том, что сегодня празднуется столетие комсомола:

- Нам нужно брать пример с молодежи того времени, - заявил глава региона.

Экс-ректор вуза Николай Ибрагимов, при котором и заложили капсулу, поблагодарил губернатора, коллектив образовательного учреждения и студентов за активную позицию и большое внимание к событию.

После он и принимавший участие в закладке капсулы в 1968 году Александр Свешников достали капсулу. Вскрыли послание губернатор и ректор вуза Олег Кухарев. Вместе с письмом была извлечена магнитная лента с голосом студента первого курса Николая Казакова, который зачитал текст послания. Аудиозапись воспроизвели для всех участников мероприятия.

Комсомольцы рассказали будущим потомкам о своей жизни и жизни страны в те годы, о целях и устремлениях.

«Мы счастливое поколение, не знающее ужасов войны. Мы не испытали ни голода, ни холода, ни запаха пороха и пожарищ, ни отчаянья от безвременной гибели родных и близких. Но время, в которое мы живем, еще очень сурово и сложно. Мир разделен на два непримиримо враждующих лагеря. Мы знаем, что в наших руках судьба грядущих поколений, ваша судьба. Мы знаем, что чем могущественнее будет наша Родина, тем менее опасен будет враг, тем быстрее все народы планеты, вдохновленные нашим примером, сбросят обветшалое рубище старого мира. Мы не сомневаемся, что делами своими вы приумножите славу нашей Родины», говорится в тексте послания.

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