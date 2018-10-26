2018-10-26T15:12:57+03:00
Общество

В Пензе прошел слет «История комсомола в Сурском крае»

Мероприятие состоялось в Молодежном центре «Юность»
Анна СОЛОВЬЕВА
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Активисты молодежнных общественных организаций были награждены благодарственными письмамиАктивисты молодежнных общественных организаций были награждены благодарственными письмамиФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Вчера на слет, посвященный 100-летию комсомола, съехались люди всех возрастов. В фойе для гостей работала тематическая выставка «Чемоданы историй» и яркая фотозона.

В начале слета с рассказами о своей юности выступили ветераны-комсомольцы. Также к собравшимся обратился Член Молодежного Правительства Пензенской области Никита Сигов, который провел презентацию молодежной организации. Затем слово взяла руководитель поискового отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова. Она показала историческую площадку «Великие комсомольцы: подвиги комсомольцев в годы ВОВ» и рассказала о том, как на ход Великой Отечественной войны повлиял комсомол.

В зале собрались представители разных поколений Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В зале собрались представители разных поколенийФото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Для гостей была подготовлена и концертная программа — выступления различных творческих коллективов города не оставили никого равнодушными.

«В завершении мероприятия состоялось награждение ветеранов комсомольского движения и активистов молодежных общественных организаций памятными подарками и благодарственными письмами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участники, окунувшись в воспоминания, получили огромный заряд бодрости и море положительных эмоций.

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