Компания «СтанкоМашСтрой» покоряет мировой рынок

25 Окт. 14:00 2018-10-26T12:51:14+03:00

Развитие любого региона зависит от экономической, социальной, духовной и других сфер жизни населения. Улучшается экономика - растет благосостояние людей. Одной из ведущих отраслей, эффективно влияющих на экономику, была и остается промышленность

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Сегодня во многих регионах России идет ее активное развитие, которому уделяется особое внимание со стороны федеральных и региональных властей. Пензенская область не исключение. Власти региона взяли курс на поддержку промышленных предприятий, которые в свою очередь являются источником пополнения бюджетов всех уровней, создают рабочие места, модернизируют производство, развивают импортозамещение и увеличивают экспортные поставки.

За девять месяцев текущего года индекс промышленного производства в Пензенской области составил 102,7%, что позволило региону занять шестое место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа. Средняя заработная плата выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня 29 890 рублей. Лидерами по росту заработной платы среди пензенских предприятий являются ООО «СтанкоМашСтрой» - 57, 3 тыс. руб/мес, АО «ПНИЭИ» - 56,8 тыс. руб/мес, ООО «Пензенский завод ТелемаГино» - 53 тыс. руб/мес и ряд других.

Предоставлено пресс-службой компании "СтанкоМашСтрой"

Внешнеторговый оборот по Пензенской области за январь-сентябрь 2018 года составил 278,4 млн. долларов США. Этот показатель на 14% выше, чем в прошлом году. За восемь месяцев было отгружено продукции почти на три миллиарда рублей. Вырос и экспорт - 126,3 млн. долларов США. Промышленный комплекс региона обеспечивает более 55% налоговых поступлений в областной бюджет.

Подобная статистика во многом зависит от поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. По мнению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, без перевооружения невозможно развитие промышленности. Поэтому особое внимание он уделяет модернизации пензенских производств и стремится оказать всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую, тем предприятиям, которые в ней нуждаются. В 2019 году Фонду развития промышленности по инициативе губернатора планируется выделить дополнительно 150, 0 млн. рублей.

Предоставлено пресс-службой компании "СтанкоМашСтрой"

- Чем большее число предприятий воспользуются этим видом поддержки, тем лучше, потому что от этого зависит их развитие. Фонд создан для того, чтобы компании могли брать займы на льготных условиях более выгодных, чем в банках. Доступность кредитных ресурсов - один из важнейших факторов продвижения нашей промышленности, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области растет потенциал станкостроения. Поддержка этой новой отрасли - один из приоритетов промышленной политики региона. Сегодня отечественное производство станков, необходимых для результативного рывка вперед, серьезно отстает от запросов рынка.

Предоставлено пресс-службой компании "СтанкоМашСтрой"

- Порядка 15 тысяч станков ежегодно покупается в России. Это приблизительно полтора миллиарда долларов или сто миллиардов рублей, - говорит генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. - И лишь 15% от общей доли - отечественного производства. Однако из года в год этот показатель растет.

Компания «СтанкоМашСтрой» сегодня одно из немногих предприятий Пензенской области по производству станков и является одним из крупнейших производителей металлообрабатывающего оборудования в Поволжье. Предприятие активно развивается, наращивая объемы выпускаемой продукции. По итогам девяти месяцев 2018 года на «СтанкоМашСтрой» было выпущено порядка 200 единиц оборудования собственного производства - это универсальные токарно-винторезные станки, токарные станки с ЧПУ и новый вид высокотехнологичного оборудования, к выпуску которого в компании приступили сравнительно недавно, токарные обрабатывающие центры. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства увеличились более чем на 40 процентов. Рост стал возможен благодаря модернизации производства, усовершенствованию технологических мощностей, расширению линейки комплектующих собственного производства.

Предоставлено пресс-службой компании "СтанкоМашСтрой"

- Основной задачей, которую наше предприятие ставит перед собой, является локализация всех основных частей станков, как своими силами, так и при участии других организаций, - пояснил Олег Кочетков. - На данный момент на рынке станкостроения преобладают импортные комплектующие хорошего качества и по приемлемым ценам. Бороться с зарубежными производителями очень сложно, так как уже долгое время они представлены на рынке и имеют возможности для уменьшения стоимости своей продукции. Любую модернизацию производства нужно начинать со своих потребностей, а для этого требуются капитальные вложения в оборудование, персонал, развитие компетенции технологий.

На сегодняшний день удалось достичь уровня локализация оборудования более 50 процентов. В планах у предприятия - увеличить этот показатель до 70 процентов к 2020 году. Пензенские станки сегодня входят в перечень Минпромторга РФ как промышленная продукция, произведенная в Российской Федерации. Особое внимание уделяется качеству выпускаемого оборудования, которое уже высоко оценили не только российские, но зарубежные потребители. На все виды токарного оборудования собственного производства получен сертификат Европейского Союза (СЕ), который подтверждает безопасность машин и дает возможность экспортировать оборудование в страны Евросоюза. На «СтанкоМашСтрой» доля экспорта в общем объеме производства составляется 15 процентов. Пензенские станки сегодня экспортируются в Германию, страны Прибалтики, Ирландию, Монголию, Венгрию, Италию. Развитие внешнеэкономической деятельности является для компании одним из основных направлений. «СтанкоМашСтрой» - постоянный участник самых крупных международных промышленных выставок и форумов. Уверенно компания заявила о себе на всемирно известной выставке в Германии - EMO HANNOVER 2017. Представленные пензенские станки были приобретены немецкими дилерами уже в первые два дня масштабного форума. А в сентябре этого года станки производства компании «СтанкоМашСтрой» были экспонированы на одной из крупнейших международных выставок производственных технологий IMTS-2018 в Чикаго (США).

Предоставлено пресс-службой компании "СтанкоМашСтрой"

- Несмотря на жесткую санкционную политику, которую США ведет в отношении России, участие нашего предприятия в столь крупном индустриальном форуме имеет важное значение для промышленности и экономики страны - это серьезная заявка на возвращение российского станкостроения на мировую арену, - отметил генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

Пензенские станки вызвали неподдельный интерес и удивление со стороны гостей и участников выставки. Мало кто мог предположить, что российское станкостроение, которое еще недавно переживало не лучшие времена, начнет восстанавливаться и завоевывать мировой рынок. В ходе встреч и переговоров дилеры из разных стран, таких как США, Канада, Мексика, Гватемала, Венесуэла, Колумбия, Бразилия выразили желание представлять токарное оборудование «СтанкоМашСтрой» на своих внутренних рынках.

- Американский рынок, конечно, большой, рядом Мексика, Канада. Напрямую торговать довольно сложно, к тому же там совсем другие требования и к самому оборудованию, и к технике безопасности. Мы планируем заключить несколько контрактов с дилерами на американском континенте, - рассказал о первых итогах поездки в Чикаго Олег Кочетков.

Предоставлено пресс-службой компании "СтанкоМашСтрой"

Расширение географии поставок потребует от компании увеличения объемов производства. Новые технические и технологические возможности откроет масштабный инвестиционный проект по организации серийного производства металлообрабатывающего оборудования. Общий объем инвестиций составляет 800 миллионов рублей. В настоящее время на территории компании полным ходом идет строительство второго современного производственного цеха. На его площадях разместится производство токарного оборудования с программным управлением, а также большой склад уже готовой продукции. Запустить цех планируется уже в первом полугодии 2019 года. На очереди строительство еще одного, третьего производственного помещения. Это позволит не только значительно увеличить мощности предприятия и объем выпускаемой продукции, но и создать дополнительные высококвалифицированные рабочие места.