Валерий Лидин провел встречу с членами поискового отряда «Крепость»

23 Окт. 16:00 2018-10-23T16:23:03+03:00

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В пятницу 19 октября в Доме Молодежи состоялась социально-патриотическая акция, приуроченная к началу осеннего призыва. В ней приняли участие бойцы поискового отряда «Крепость», активисты общественных организаций, культурные и политические деятели региона и конечно будущие призывники.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, который подчеркнул, что сегодня приоритетной задачей является патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Валерий Лидин подчеркнул, что служба в армии является почетной и ответственной задачейФото: Анна СОЛОВЬЕВА

- Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации — это не только конституционный долг. Прежде всего, это почетная и ответственная задача, - отметил Валерий Кузьмич, - это создание хороших дружеских отношений и умение грамотно и профессионально подходить к решению тех вопросов, которые касаются обеспечения безопасности нашей Родины. Подготовка к службе в армии сегодня ведется с участием патриотических организаций, воинов-интернационалистов, ветеранов - тут нам есть с кого брать пример.

В заключение спикер регионального парламента пожелал будущим призывникам хорошо завершить учебу и достойно, с честью, пройти службу в рядах вооруженных сил.

Выставка оружия военно-патриотического клуба «Легион»Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Затем напутственные слова в адрес подрастающего поколения прозвучали от других высоких гостей мероприятия, после чего все собравшиеся поднялись в фойе второго этажа Дома Молодежи, где работала площадка отдела службы по контракту комиссариата Пензенской области. Там же можно было посмотреть экспонаты выставки поискового отряда «Крепость», познакомиться с рационом военнослужащего и посетить выставку оружия военно-патриотического клуба «Легион».

Председатель Законодательного Собрания также осмотрел представленную экспозициюФото: Анна СОЛОВЬЕВА

После осмотра экспозиции глава пензенских единороссов провел встречу с ребятами из поискового отряда «Крепость», которые, в рамках «Вахты памяти - 2018», участвовали в военно-археологической экспедиции на территории Орловской области. Пойма рек Ока и Зуша в Болховском районе, где проводили раскопки молодые бойцы, неслучайно называется «Долиной смерти» - в 1942 году там погибли более 300 тысяч человек. Имена многих из них до сих пор остаются неизвестными, поэтому различные патриотические объединения, в числе которых и отряд «Крепость», проделывают огромную поисковую работу, чтобы узнать эти имена, чтобы можно было достойно чтить память павших воинов и хранить нашу историю.

В разговоре с Валерием Лидиным командир отряда «Крепость» Анна Фадеева подчеркнула, что за 10 дней работы поисковиками были найдены и подняты останки восьми человек. На данный момент раскопки в этом районе продолжаются.

- Благодаря вашим стараниям их имена теперь навечно останутся в истории и в памяти потомков. Это дань уважения защитникам Отечества. Спасибо, что ведете их поиски, устанавливаете имена, участвуете в захоронении останков с соответствующими воинскими почестями, ведете кропотливую работу с родными и близкими погибших солдат и офицеров. Ваша работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в духе патриотизма и почитания тех, кто отдал свои жизни за страну, за нас с вами. Вы подаете достойный пример всей современной молодежи, - отметил Валерий Кузьмич.

В конце встречи трое бойцов были награждены благодарственными письмамиФото: Анна СОЛОВЬЕВА

В свою очередь руководители отряда «Крепость» выразили благодарность депутатскому корпусу и лично председателю Законодательного Собрания за бесценную помощь в приобретении оборудования и снаряжения для проведения поисковых работ.

В конце встречи состоялась церемония награждения, где спикер регионального парламента отметил трех бойцов благодарственными письмами Законодательного Собрания за вклад в развитие поискового движения в Пензенской области.