2018-10-22T11:10:32+03:00
Общество

ООО «ТНС энерго Пенза» вручило подарки новым пользователям Личного кабинета

В четверг, 18 октября, в офисе Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области - ООО «ТНС энерго Пенза» - состоялось подведение итогов акции «Каждому клиенту - Личный кабинет»
Поделиться:
Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
Изменить размер текста:

Акция проводилась среди потребителей-физических лиц, согласно ее условиям, для участия достаточно было подключить Личный кабинет в период с 10 августа по 30 сентября 2018 года. Десяти из 1308 новых пользователей сервиса были вручены планшетные компьютеры и сертификаты на посещение ресторана.

- Личный кабинет я подключил недавно, но уже успел воспользоваться некоторыми его функциями. Очень удобно передавать показания и оплачивать электроэнергию - без очередей, прямо из дома. И, конечно, понравилась возможность контроля за начислениями и своими расходами, - поделился один из победителей Николай Пискунов.

Собравшиеся также отметили тот факт, что все победители акции приехали из разных районов Пензенской области.

- Мы, безусловно, рады, что наши усилия по продвижению интернет-сервисов дают ощутимый результат. Поскольку таким образом достигается одна из главных целей - обеспечивается доступность услуг нашей компании для всех клиентов, в том числе проживающих в самых отдаленных уголках региона, - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Напомним, подключить Личный кабинет можно следующими способами:

* на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза»;

* с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

* направив заявку в свободной форме на адрес vopros@penza.tns-e.ru.

Кроме того, помощь в подключении сервиса окажут специалисты любого Центра обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
На трассе в Пензенской области водитель иномарки сбил пенсионерку
Пензенские росгвардейцы провели ночные стрельбы
В субботу пензенцев ждут неврологи
В Пензе продолжаются работы по благоустройству территорий
На трассе в Мордовии столкнулись две иномарки
Жительница Пензы осталась без денег, пытаясь купить несуществующий процессор
В Пензе высадился «Десант здоровья»
В Мордовии разыскивается Сергей Ермошкин
Житель Пензы зарезал своего знакомого в машине
Сегодня в Пензе почти 900 жилых домов останутся без воды
Жителя Мордовии разыскивают за неуплату алиментов
В Сердобском районе безработная обокрала пенсионерку
Пензенская пенсионерка перечислила мошенникам 130 тысяч рублей
В Пензе прошел общегородской субботник
Пензенские пенсионеры осваивают компьютеры
На трассе в Мордовии легковушка вылетела в кювет
Пензенские артисты выступят на Всероссийском фестивале театров «Александровский сад»
В Колышлейском районе бездомная женщина обокрала квартиру пенсионера
Автомобилистов Пензы и области проверят на трезвость
В Мордовии разыскивается Олег Фокин
В Пензе водитель иномарки сбил подростка
В Тамалинском районе участковые по горячим следам раскрыли квартирную кражу
В Нижнеломовском районе произошла кража
Житель Пензы подозревается в краже мобильного телефона