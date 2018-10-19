ООО «ТНС энерго Пенза» вручило подарки новым пользователям Личного кабинета

19 Окт. 13:15 2018-10-22T11:10:32+03:00

В четверг, 18 октября, в офисе Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области - ООО «ТНС энерго Пенза» - состоялось подведение итогов акции «Каждому клиенту - Личный кабинет»

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Акция проводилась среди потребителей-физических лиц, согласно ее условиям, для участия достаточно было подключить Личный кабинет в период с 10 августа по 30 сентября 2018 года. Десяти из 1308 новых пользователей сервиса были вручены планшетные компьютеры и сертификаты на посещение ресторана.

- Личный кабинет я подключил недавно, но уже успел воспользоваться некоторыми его функциями. Очень удобно передавать показания и оплачивать электроэнергию - без очередей, прямо из дома. И, конечно, понравилась возможность контроля за начислениями и своими расходами, - поделился один из победителей Николай Пискунов.

Собравшиеся также отметили тот факт, что все победители акции приехали из разных районов Пензенской области.

- Мы, безусловно, рады, что наши усилия по продвижению интернет-сервисов дают ощутимый результат. Поскольку таким образом достигается одна из главных целей - обеспечивается доступность услуг нашей компании для всех клиентов, в том числе проживающих в самых отдаленных уголках региона, - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Напомним, подключить Личный кабинет можно следующими способами:

* на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза»;

* с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

* направив заявку в свободной форме на адрес vopros@penza.tns-e.ru.

Кроме того, помощь в подключении сервиса окажут специалисты любого Центра обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза»