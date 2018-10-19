Что делать, если потерялся смартфон?

19 Окт. 09:00 2018-10-19T11:58:16+03:00

Если на пропавшем телефоне не был установлен пароль для блокировки экрана, первым делом попробуйте заблокировать свою SIM-карту. Фото: Евгения ГУСЕВА

Смартфон может потерять кто угодно - это случается. Вот только последствия у разных людей будут неодинаковыми. «КП-Пенза» совместно с экспертами МТС подготовила рекомендации на случай утраты любимого гаджета

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Что скрывает смартфон

Смартфон - кладезь персональной информации о человеке. В нём часто есть доступ ко всем банковским счетам через установленные приложения или привязку карты к номеру телефона. Нередко для перевода денег на чужую карту достаточно отправить SMS. Злоумышленнику откроется доступ во все ваши мессенджеры и социальные сети, к контактам, фотографиям и многому другому.

Если на пропавшем телефоне не был установлен пароль для блокировки экрана, первым делом попробуйте заблокировать свою SIM-карту. Это уменьшит риски использования посторонним человеком банковских и других сервисов, привязанных к вашему номеру. Блокировку SIM-карты можно произвести тремя способами:

- позвонить в call-центр своего оператора;

- зайти в блиижайший салон связи с паспортом и попросить сотрудника;

- самостоятельно заблокировать через личный кабинет на сайте оператора.

Cделав это, вы сохраните деньги на банковском счёте и ограничите доступ к данным на SIM-карте — контактам и сообщениям. Блокировать SIM-карту нужно и в том случае, если ваш телефон был защищён кодом, а сама SIM-карта — нет: её могут переставить в другой гаджет.

Если по каким-то причинам у вас не получается заблокировать SIM-карту быстро, а к номеру телефона привязана банковская карта, срочно блокируйте эту карту, обратившись в свой банк.

Найди меня

Внезапно обнаружив потерю смартфона или планшета, можно оперативно попробовать найти его с помощью геолокации, если и не вернуть, то хотя бы обезопасить свои данные. Этот шанс у вас появится, если ещё до потери вы настроили соответствующие сервисы:

- на Android-гаджете: пункт «Найти устройство» в настройках привязанного к смартфону Google-аккаунта («Настройки» на телефоне – Google – «Безопасность»).

- на iPhone или iPad: функцию «Найти iPhone» в настройках своего гаджета или установив приложение.

Утраченный гаджет нужно попробовать отследить ещё до блокировки SIM-карты, а значит, как можно быстрее. Вам потребуется другой смартфон или ПК с доступом в интернет, а искать вы будете здесь:

«Найти устройство» - сервис Google для смартфонов и планшетов на Android;

«Найти iPhone» - сервис для гаджетов Apple.

Даже если ваш смартфон и его SIM-карта надёжно защищены паролем, важно не тянуть с поиском по геолокации, пока утраченный гаджет ещё подключён к мобильному интернету, а потенциальный злоумышленник не удалил оттуда вашу учётную запись. Вообще говоря, вы почти ничего не успеете сделать, если нашедший или укравший ваш смартфон человек просто выключит его.

Потеряв телефон, люди часто обращаются к своему оператору связи и просят предоставить информацию о местонахождении пропажи. Да, действительно, операторы связи могут это отследить. Но по закону они не имеют права разглашать эти данные кому-либо, в том числе и вам, без решения суда или запроса полиции.

Возвращаем назад

Если вам удалось определить местоположение телефона с помощью описанных выше сервисов, вы сможете не только увидеть, что, например, забыли его на работе или в гостях, но и включить на нём звуковой сигнал. Это может быть полезно, например, когда вы в толпе, а по геолокации видно, что устройство совсем рядом.

Блокировка данных

Геолокация может не помочь: вы увидите, что гаджет уже далеко от мест, где вы бывали, или вовсе выключен. В этом случае через всё тот же сервис, с помощью которого вы пытались обнаружить устройство, полезно его заблокировать или даже удалить все данные. Эта крайняя мера полезна, когда информация на телефоне не должна ни в коем случае попасть в чужие руки: корпоративные и личные секреты, пароли от интернет-сервисов и прочее. Блокировка или удаление данных произойдёт, если гаджет подключится к интернету.

Если самостоятельные поиски смартфона не помогли, а вам очень нужно вернуть гаджет, придётся обращаться в полицию. Для этого в идеале нужно знать серийный номер своего телефона — IMEI. Он указан в документах к телефону. Если они сохранились, берите их и идите в ближайшее отделение, пишите заявление, описав всё, что знаете о случившемся, требуйте подтверждение того, что заявление принято.

На все случаи жизни

Можно ли как-то подготовиться к тому, что у вас украдут смартфон или вы его потеряете? Да. Вот лишь несколько советов:

- Заблокировать SIM-карту PIN-кодом. Никто не сможет звонить с вашего номера и воспользоваться сервисами, привязанными к нему.

- Заблокировать экран смартфона PIN-кодом (отличным от кода SIM-карты), отпечатком пальца или другим предусмотренным образом. Так вы закроете для постороннего доступ к вашим данным на телефоне. Во всяком случае, очень сильно осложните.

- Включить геолокационные сервисы, позволяющие отследить местоположение гаджета, заблокировать устройство, удалить данные с него. - Установить приложение, которое защитит ваши данные. Например, «Kaspersky Security для МТС» с функцией «Анти-Вор». Она защищает фотографии, контакты и другие данные на телефоне от посторонних и помогает найти потерянный или украденный аппарат по геолокации и при помощи сирены.