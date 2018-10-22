Гостей фестиваля «Пензахобби» учили плести косы и делать браслеты

22 Окт. 15:00 2018-10-22T16:01:53+03:00

Мероприятие состоялось в городе уже в тринадцатый раз

Изменить размер текста: A A

Конец прошлой недели ознаменовался для горожан и гостей региона интересным событием - с пятницы по воскресение все желающие могли посетить фестиваль хэнд-мэйда и рукоделия «ПензаХобби». И, несмотря на то, что встреча проходила в 13 раз, суевериям испортить настроение никому не дали: организаторы объявили праздник «счастливым».

Как и в предыдущие разы, фестиваль поразил пензенцев изобилием мастер-классов, идей и своим вдохновением. Огромное количество изделий ручной работы, выпечка хлеба, уроки визажа, аквагрим и многое другое не оставили никого из посетителей ТЦ «СаниМарт» равнодушными.

Создатели фестиваля уже не в первый раз стараются придумать для участников и гостей что-то новое. На этих выходных жители Пензы могли увидеть интересное мастер-шоу по выпечке хлеба, попробовать крафтовый шоколад ручной работы, а также познакомиться с интересными мастерами.

- Больше всего любят гости фестиваля быстрые мастер-классы, в особенности, сборку бижутерии, - отметила арт-директор мероприятия Алена Козлова. - В это воскресенье не было отбоя от мальчиков и девочек, которые хотели собирать броши и браслеты. Также очень популярны и мастер-классы на темы визажа и парикмахерского искусства.

Стилист-визажист Ксения Зуева на фестивале учила всех желающих плести косы, давала консультации по макияжу, а даже продемонстрировала мастер-класс по нанесению макияжа.

- Мы не оставили без внимания даже самых маленьких наших гостей, - поделилась Ксения. - Всем желающим сделали красивую прическу.

Администратор всего мероприятия Анна Межнякова рассказала, что в фестивале принимают участие жители разных регионов. Однако в этот раз организаторы решили изменить традициям и устроить именно пензенский фестиваль.

- Мы собираем мастеров уже пять или шесть лет. Не только на «Пензахобби», но и на фестивале «Канитель», который проводится традиционно в День города и собирает больше 500 мастериц со всей России. Вообще, у нас уже есть база рукодельниц, которые принимают участие в фестивалях. Но мы всегда открыты для сотрудничества и с новыми лицами, - отмечает Анна.

Вся команда объединения «ПензаХобби» работает не только в Пензе, но и представляет наш край на подобных мероприятиях, но уже в других регионах России. В следующий раз фестиваль пройдет зимой, на ярмарках. Планы у организаторов грандиозные: привлечь как можно торговых центров для проведения мероприятий и увеличить количество мастеров и мастер-классов. Также, как признаются организаторы, они мечтают проводить фестивали «ПензаХобби» и «Канитель» по нескольку раз в год.

В дни проведения фестивалей посещаемость городских ТЦ вырастает в разы. Это лишний раз доказывает, что жители нашего города всегда с большим интересом относятся к таким мероприятиям. А самих рукодельниц радует такое внимание к их творчеству - ведь каждая из них хочет сделать этот мир чуточку лучше.