АО «Российский аукционный дом» сообщает

19 Окт. 10:00 2018-10-22T11:10:32+03:00

Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк, назначенные на 09 января 2019 года, по лотам №1, №2, №3, №4 и №5 отменены; торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 19 января 2019 года

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 668-п от 19.10.2018г., сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лотам №1, №2, №3, №4 и №5, назначенного на 09.01.2019г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь 1228,5 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Городищенский р-н, г. Городище, ул. Московская, стр. 76, с кадастровый номером 58:07:0180336:227;

Объект 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 65 кв. м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, строен. 76, бокс 1, с кадастровым номером 58:07:0180336:223;

Объект 3: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей, площадью 1745 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, 76, кадастровый номер 58:07:0180336:226

Начальная цена Лота №1 – 6 731 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 367 800 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 171 600 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 4 487 600 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 245 200 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 114 400 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 448 760 руб.

Шаг аукциона на повышение – 224 380 руб.

Шаг аукциона на понижение – 448 760 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 218,15 кв.м, краткосрочный договор №27322 от 10.04.2017г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 28 577,65 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2017г. до 30.06.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 7,3 кв.м, краткосрочный договор №1 от 18.03.2016г. заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 2 842,62 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 211 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0392. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №2 – 3 234 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 078 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 156 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 2 156 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 052 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 104 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 215 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 107 800 руб.

Шаг аукциона на понижение – 215 600 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 110 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №3:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №3 – 5 334 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 824 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 192 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 318 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 3 168 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 836 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 100 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 232 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 316 800 руб.

Шаг аукциона на повышение – 216 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 433 200 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Юлией Александровной, арендная плата 3 808 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №4:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: земельный участок под общественную застройку площадью 1134,57 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №4 – 4 470 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 254 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 24 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №4 – 2 980 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 836 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 16 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 298 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 149 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 298 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 92 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №5:

Объект 1: Административное здание дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, с кадастровым номером 58:28:0250255:398;

Объект 2: Гараж на две автомашины общей площадью 58,3 кв м., расположенный по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77 (Пензенская область, Беднодемьяновский район, г. Беднодемьяновск, ул. Пролетарская, дом 77), с кадастровым номером 58:02:0240114:48;

Объект 3: Земельный участок для общественно-деловых целей площадью 710 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, 77, кадастровый номер 58:02:0240114:3

Начальная цена Лота №5 – 2 246 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 952 400 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 192 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 102 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №5 – 1 497 600 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 301 600 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 128 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 68 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 149 760 руб.

Шаг аукциона на повышение – 74 880 руб.

Шаг аукциона на понижение – 149 760 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 16,8 кв.м (ком.№29) на 2 этаже, договор №53/3/2017 от 04.10.2017г., заключенный с Шашковым А.С., арендная плата 5 880 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.11.2017г. до 01.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-450/2017 от 08.06.17г., № РАД-470/2017 от 19.06.17г., № РАД-467/2017 от 19.06.17г., № РАД-468/2017 от 19.06.17г. и № РАД-651/2017 от 24.08.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 16 января 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 22 октября 2018 года по 14 января 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14 января 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 15 января 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 16 января 2019 г. 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза,

ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 16 января 2019 г. по адресу:

г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь 1228,5 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Городищенский р-н, г. Городище, ул. Московская, стр. 76, с кадастровый номером 58:07:0180336:227;

Объект 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 65 кв. м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, строен. 76, бокс 1, с кадастровым номером 58:07:0180336:223;

Объект 3: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей, площадью 1745 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, 76, кадастровый номер 58:07:0180336:226

Начальная цена Лота №1 – 6 842 238 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 475 729 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 174 509 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 4 561 492 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 317 153 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 116 339 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 456 149 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 228 047 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 456 149 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 218,15 кв.м, краткосрочный договор №27322 от 10.04.2017г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 28 577,65 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2017г. до 30.06.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 7,3 кв.м, краткосрочный договор №1 от 18.03.2016г. заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 2 842,62 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 211 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0392. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №2 – 3 286 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 130 170руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 156 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 2 190 780 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 086 780 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 104 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 219 078 руб.

Шаг аукциона на повышение – 109 539 руб.

Шаг аукциона на понижение – 219 078 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 110 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит.

Лот №3:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №3 – 5 419 017 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 905 763 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 195 254 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 318 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 3 217 763 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 101 695 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 232 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 321 776 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на повышение – 220 125 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 440 250 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Юлией Александровной, арендная плата 3 808 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит.

Лот №4:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: земельный участок под общественную застройку площадью 1134,57 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №4 – 4 542 509 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 326 102 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 24 407 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №4 – 3 028 339 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 16 271 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 302 833 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на повышение – 151 417 руб.

Шаг аукциона на понижение – 302 834 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 92 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит.

Лот №5:

Объект 1: Административное здание дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, с кадастровым номером 58:28:0250255:398;

Объект 2: Гараж на две автомашины общей площадью 58,3 кв м., расположенный по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77 (Пензенская область, Беднодемьяновский район, г. Беднодемьяновск, ул. Пролетарская, дом 77), с кадастровым номером 58:02:0240114:48;

Объект 3: Земельный участок для общественно-деловых целей площадью 710 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, 77, кадастровый номер 58:02:0240114:3

Начальная цена Лота №5 – 2 282 746 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 985 492 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 195 254 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 102 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №5 – 1 521 831 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 323 661 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 130 170 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 68 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 152 183 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 76 091 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 152 183 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 16,8 кв.м (ком.№29) на 2 этаже, договор №53/3/2017 от 04.10.2017г., заключенный с Шашковым А.С., арендная плата 5 880 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.11.2017г. до 01.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru