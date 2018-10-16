На трассе в Пензенской области столкнулись сразу четыре машины: есть погибшие

16 Окт. 10:00 2018-10-16T10:24:37+03:00

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Вчера на 560 километре Федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля: «Хендай», «КАМАЗ», «Соболь» и «КАМАЗ лесовоз».

- Это ужас! Один под колёсами КамАЗа, второй за три-четыре метра на трассе, вывернутый наизнанку. Лоб в лоб. Уважаемые водители, ну не совершайте вы обгон на большой скорости. Притормозите, убедитесь что нет встречного движущегося транспорта. Не губите свои и чужие жизни! Вас же ждут дома!, - пишет в соцсети очевидец этой страшной трагедии.

"Комсомольская правда"

Официальной информации о погибших пока нет. По предварительным данным, погибли два человека, и еще один получил различные травмы. Свидетельства очевидцев подтверждают эту информацию.

- Мы проезжали там как раз через минут 15-20 после аварии, МЧС и ДПС встретились нам .

Из груды металла мужик кричал диким стоном, кто-то скорую вызывал, кричал, чтобы скорее приезжали... Другой, весь вывернутый и разорванный, лежал под колесом КамАЗа, другой посередине трассы лежал, не видела с головой, без .. Но это жесть конечно! Потом все, кто мимо проехали, всю дорогу 80-90 ехали. Я еле от шока отошла, что я увидела. Это просто ужас, - вспоминает свидетельница ДТП.

"Комсомольская правда"

Нам удалось получить комментарий от ГУ МЧС России по Пензенской области.

- Столкновение четырех транспортных средств произошло вчера в 18:50. К сожалению, имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мы будем следить за развитием событий.