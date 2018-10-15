За девять месяцев в Пензе родились Ярослава, Юна и Эмир

15 Окт. 16:00 2018-10-15T16:43:05+03:00

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За девять месяцев этого года в Пензенской области появились на свет 8728 новорожденных. Управление ЗАГС по Пензенской области представило статистику самых необычных имен, выбранных жителями для своих чад.

Согласно данным, в Пензенской области, видимо, стало гораздо меньше поклонников славянской культуры: популярные еще пару лет назад Златы, Ульяны и Святославы сейчас все реже появляются в актах регистрации. В этом году мальчиков чаще всего называли Артемами, Михаилами, Кириллами, Дмитриями и Александрами. Среди женских имен на пике популярности Анна, София и Виктория, чуть уступают им Полина, Анастасия и Ксения.

Конечно, не обошлось и без статистики самых необычных имен. За девять месяцев в Пензенской области родились мальчики Эмир, Эмин, Эмиль, Умар, Терлан, Януш, Ян, Эрик, Яким, Юсуф и Юнес и девочки Ясина, Ярослава, Эмина, Эмилия, Юлиана, Элиза, Элен и Юна. Подобный выбор имен связан, в первую очередь, с проживанием на территории региона представителей разных национальностей. Большинство из детей с редкими именами родились в татарских и прочих семьях.

МНЕНИЕ

Мы решили спросить у наших читателей, какие имена для детей они считают самыми подходящими и нужно ли «гнаться за модой» в таких вопросах, и вот что нам ответили.

Эльвира Молдавская, сотрудница колл-центра:

- Я бы назвала дочку Стефания, а сына - Светозар.

Нина Макеева, пенсионерка:

- Сейчас родители называют детей как угодно. На площадку придешь - кругом Бориславы, Платоны и прочие. Ребенку три года, а у него имя, как у князя или мудреца древнеримского. Смешно же! Куда подевались Маши, Даши, Толи и Вовы?

Николай Сошкин, продавец:

- Не понимаю недовольство людей по поводу старославянских имен. Это же наша история! Святослав, Злата - вы только послушайте, как красиво, гордо, а главное, патриотично это звучит!

Артур Алексеев, охранник:

- Когда у меня родился сын, с именем особо не раздумывали. Назвали Сашкой. Вроде не жалуется. А у наших друзей подрастает дочь Юлиана.

Мария Ефимова, домохозяйка:

- У меня есть знакомая, которая своих детей назвала по старинке: посмотрела в календаре, у кого из святых были именины, и дала имена в их честь. У нее двое сыновей, Иван и Федор.