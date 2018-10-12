АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-12T11:14:42+03:00

Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 09 января 2019 года; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 12 ноября 2018 года

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

09 января 2019 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-450/2017 от 08.06.17г., № РАД-470/2017 от 19.06.17г., № РАД-467/2017 от 19.06.17г., № РАД-468/2017 от 19.06.17г. и № РАД-651/2017 от 24.08.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 09 января 2019г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 12 октября 2018 года по 28 декабря 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 29 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 09 января 2019 г. 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 09 января 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных

этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь 1228,5 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Городищенский р-н, г. Городище, ул. Московская, стр. 76, с кадастровый номером 58:07:0180336:227;

Объект 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 65 кв. м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, строен. 76, бокс 1, с кадастровым номером 58:07:0180336:223;

Объект 3: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей, площадью 1745 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, 76, кадастровый номер 58:07:0180336:226

Начальная цена Лота №1 – 6 731 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 367 800 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 171 600 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 4 487 600 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 245 200 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 114 400 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 448 760 руб.

Шаг аукциона на повышение – 224 380 руб.

Шаг аукциона на понижение – 448 760 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 218,15 кв.м, краткосрочный договор №27322 от 10.04.2017г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 28 577,65 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2017г. до 30.06.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 7,3 кв.м, краткосрочный договор №1 от 18.03.2016г. заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 2 842,62 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 211 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0392. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №2 – 3 234 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 078 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 156 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 2 156 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 052 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 104 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 215 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 107 800 руб.

Шаг аукциона на понижение – 215 600 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 110 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №3:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №3 – 5 334 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 824 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 192 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 318 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 3 168 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 836 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 100 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 232 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 316 800 руб.

Шаг аукциона на повышение – 216 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 433 200 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Юлией Александровной, арендная плата 3 808 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №4:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: земельный участок под общественную застройку площадью 1134,57 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №4 – 4 470 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 254 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 24 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №4 – 2 980 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 836 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 16 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 298 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 149 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 298 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 92 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Лот №5:

Объект 1: Административное здание дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, с кадастровым номером 58:28:0250255:398;

Объект 2: Гараж на две автомашины общей площадью 58,3 кв м., расположенный по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77 (Пензенская область, Беднодемьяновский район, г. Беднодемьяновск, ул. Пролетарская, дом 77), с кадастровым номером 58:02:0240114:48;

Объект 3: Земельный участок для общественно-деловых целей площадью 710 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, 77, кадастровый номер 58:02:0240114:3

Начальная цена Лота №5 – 2 246 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 952 400 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 192 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 102 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №5 – 1 497 600 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 301 600 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 128 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 68 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 149 760 руб.

Шаг аукциона на повышение – 74 880 руб.

Шаг аукциона на понижение – 149 760 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 16,8 кв.м (ком.№29) на 2 этаже, договор №53/3/2017 от 04.10.2017г., заключенный с Шашковым А.С., арендная плата 5 880 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.11.2017г. до 01.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 12 ноября 2018 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 12.11.2018 по 09.11.2018 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 08.11.2018.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 09.11.2018.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Часть административного здания литера А, А1 с кадастровым номером 58:28:0400202:2673, общей площадью 857,9 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, п.г.т. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. В аренду передается часть здания общей площадью 463,6 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 75,0 кв м. (номера на поэтажном плане №6 и №7, литер А), 1, расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 220,4 кв. м. (номера на поэтажном плане №1, №2, №6-№8, литер А, №10-№14 и №17-№20, литер А1), расположенных на 2-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 168,2 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10, литер А1), расположенных на 3-ем этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 82 220 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 82 220 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 8 222 рубля 00 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Часть административного здания, с кадастровым номером 58:09:0220601, общей площадью 1045,5 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23А. В аренду передается часть здания общей площадью 550,2 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 123,0 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10), расположенных в подвале;

- нежилых помещений площадью 94,3 кв. м. (номера на поэтажном плане №10-№12 и №20-№26), расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 332,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №34-№37, №39, №41-№47 и №50), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

84 432 рубля 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 84 432 рубля 00 копеек.

Шаг аукциона – 8 443 рубля 20 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Здание (закрытая стоянка и складское помещение), кадастровый номер 58:09:0220601:2627, общей площадью 74,5 кв. м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 4 470 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 4 470 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 447 рублей 00 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4: Часть нежилого здания, кадастровый номер 58:07:0180336:227, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, общей площадью 1228,5 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, стр. 76. В аренду передается часть здания общей площадью 353,1 кв кв.м, состоящая из:

- нежилых помещений площадью 299,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№22), расположенных в подвале;

- нежилых помещений площадью 26,8 кв. м. (номера на поэтажном плане №2 и №24), расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 26,4 кв. м. (номера на поэтажном плане №3 и №21), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 49 375 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 49 375 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 4 937 рублей 50 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5: Нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 65,0 кв. м., этаж 1, кадастровый номер 58:07:0180336:223, расположенное по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, стр. 76.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 2 600 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 2 600 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 260 рублей 00 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 6: Часть нежилого здания, кадастровый номер 58:20:0320401:1111, общей площадью 670,04 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. В аренду передается часть здания общей площадью 206,5 кв.м., состоящая из:

- нежилого помещения площадью 54,6 кв. м. (номер на поэтажном плане №34) расположенного в подвале;

- нежилых помещений площадью 151,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №21,№25,№26 и №29-№32), расположенных на 2-ом этаже..

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 – 27 461 рубль 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 27 461 рубль 00 копеек.

Шаг аукциона – 2 746 рублей 10 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 7: Часть административного здания дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, кадастровый номер 58:28:0250255:398, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общей площадью 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенного по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 32 427 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 32 427 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 3 242 рубля 70 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 8: Гараж на две автомашины, c кадастровым номером 58:02:0240114:48, общей площадью 58,3 кв. м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, ул. Пролетарская, дом 77

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 8 – 3 498 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 3 498 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 349 рублей 80 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости [1]

- исполнительных производств [2]

- задолженности по кредитным обязательствам [3]

- принадлежности к экстремистской деятельности [4]

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[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, тел. 8 (927) 649-94-98 Лебедева Юлия Анатольевна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по начальной цене постоянной

составляющей месячной арендной платы.