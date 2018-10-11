Фитнес-бокс как образ жизни

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T14:22:52+03:00

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Неискушенные обыватели склонны ассоциировать слово «бокс» с травмами, жестокостью и тяжелыми последствиями для здоровья. Однако словосочетание «фитнес-бокс» большинство из них способно загнать в ступор. Да и мы, признаться честно, до момента работы над этой статьей не имели не малейшего понятия о том, что это за вид спорта и чем он отличается от традиционного единоборства. Пытаемся разобраться, что к чему.

Фото предоставлено Федерацией фитнес-бокса Пензенской области

Как можно понять из названия, данное направление является симбиозом бокса и фитнеса. От своего «старшего брата» фитнес-бокс взял движения, у второго позаимствовал цель - укрепление тела и организма в целом. Плюсов у такого «сотрудничества» масса: отрабатывая боксерские движения и удары, человек не только улучшает свою координацию, растягивает мышцы и сжигает калории, но и тренирует выносливость и улучшает навыки самообороны. Эти аспекты в сочетании с отсутствием травматизма с каждым годом убеждают все больше людей записываться в секции фитнес-бокса.

Фото предоставлено Федерацией фитнес-бокса Пензенской области

В нашем регионе уже не первый год работает Федерация фитнес-бокса. Ее руководитель Антон Маклаков рассказал нам, что данный вид спорта предпочитают совершенно разные категории людей - как подростки, так и взрослые:

- Фитнес-бокс подходит как и профессиональным спортсменам, которые уже закончили карьеру, так и детям, чьи родители не собираются выпускать свое чадо на ринг.

Фото предоставлено Федерацией фитнес-бокса Пензенской области

В Федерации делают особый акцент на подростков - большинству из них банально некуда податься, поскольку почти все секции в нашем регионе мало того, что платные, так еще и принимают строго до определенного возраста. Фитнес-боксом же могут заниматься абсолютно все, и нередко тренировками интересуются уже довольно взрослые юноши, которые желают освоить боксерские навыки для защиты себя и близких, но при этом не хотят получать по голове в спаррингах.

Фото предоставлено Федерацией фитнес-бокса Пензенской области

- Занятия проводятся в группах, - отмечает Антон Маклаков. - Занимаясь со сверстниками, ребята не только «прокачивают» себя, но и учатся общаться, взаимодействовать с людьми, поддерживать и ободрять друзей в случае неудач. Для многих фитнес-бокс становится большим, чем просто спорт. Это уже фактически образ жизни со своими правилами. В современном мире мы все чаще сталкиваемся с тем, что дети безвылазно сидят в своих гаджетах, отдавая предпочтение виртуальной жизни. Регулярные занятия помогают избавиться от этой зависимости. Ребята проявляют интерес к выбору униформы, перчаток, «втягиваются» в график тренировок, хвастаются своими достижениями в реальной жизни, а не в играх. Это и есть одна из наших непосредственных целей - оторвать ребенка от его телефона, планшета или игровой приставки, увести от пагубной привычки в благоприятную сторону.

Для своих подопечных Федерация постоянно проводит тренировки на открытом воздухе, мастер-классы и мероприятия. А нам остается только надеяться, что подобная инициатива не останется незамеченной и обретет еще больше поклонников и последователей.

Фото предоставлено Федерацией фитнес-бокса Пензенской области

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