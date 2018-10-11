2018-10-11T13:48:57+03:00
Спорт

В Пензе прошла открытая тренировка «Лагуны-УОР»

Девушки продемонстрировали полную готовность к новому сезону
Екатерина СУЛЬДИНА
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Подготовка у пензенских футболисток началась гораздо раньше, чем у остальных команд.Подготовка у пензенских футболисток началась гораздо раньше, чем у остальных команд.Фото: Екатерина СУЛЬДИНА
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Подготовка у пензенских футболисток началась гораздо раньше, чем у остальных команд: спортсменки тренируются по два часа каждый день, кроме воскресенья, уже с 16 июля.

- Новый тренер клуба Михаил Крюков изменил тактику. В этом сезоне мы будем играть несколько иначе, - отметила капитан команды Ксения Олькова. - Требования Михаила Борисовича на порядок выше, чем были до этого. Я об этом знала заранее, остальным же приходится привыкать.

Президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов рассказал о планах на сезон:

- Девушек ждет два основных турнира: чемпионат и кубок России. Три спортсменки прошли отбор и уже входят в состав сборной России. Главная цель сейчас - занять первое место и выиграть кубок. За прошедшие два года команда очень «омолодилась» составом. Девушки, которые стали частью «Лагуны-УОР», составляют сильную конкуренцию тем, кто давно уже в команде. Для тренера дорогого стоит иметь такой состав: если кто-то из спортсменок заболел, то всегда есть, кем заменить игрока.

Тренер Михаил Крюков сообщил, что ближайшие матчи «Лагуны» состоятся в пятницу в 18:00 и в субботу в 16:00. Он надеется на поддержку болельщиков.

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