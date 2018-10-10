В Чамзинском районе Мордовии перевернулся рейсовый микроавтобус: двое погибли

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-10T16:05:35+03:00

Еще несколько человек сейчас находятся в больнице с различными травмами [ВИДЕО]

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Сегодня около часу дня в Чамзинской районе Мордовии произошло очередное ДТП с участием рейсовой «Газели». Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса, направлявшегося из Саранска в Атяшево, решил обогнать впереди идущий трактор.

Выехав на встречку, мужчина увидел несущуюся в лоб фуру, и резко попытался вернуться обратно. Машина потеряла управление, вылетела с трассы на обочину и перевернулась. ДТП произошло на 33 километре автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск.

ФОТО: «Комсомольская правда»

Две женщины-пассажирки скончались на месте. Еще пять пассажиров были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. Позже за помощью к медикам обратился и сам водитель. Все они были госпитализированы.

По некоторым данным, водитель при опросе признался, что возит людей нелегально и лицензии на перевозку пассажиров не имеет. Официальных комментариев по этой информации пока дано не было.