Андрей Воскресенский: «Мы делаем все, чтобы зоопарк стал излюбленным местом отдыха»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-09T13:16:34+03:00

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С 2016 года Пензенский зоопарк возглавляет Андрей Александрович Воскресенский. За два года в учреждении произошло множество изменений, которые вывели его на новый уровень. Многие из подопечных получили новые комфортные дома, увеличилось и общее количество животных. Что еще планируется изменить и какие приятные неожиданности ожидают горожан и гостей региона? Мы задали эти и другие вопросы лично Андрею Воскресенскому.

- Добрый день, Андрей Александрович. Спасибо вам за то, что согласились на интервью. Бесспорно, наш зоопарк растет и развивается не по дням, а по часам, и не каждое учреждение может похвастаться такими многочисленными изменениями в столь короткий срок. Мы уже писали не раз, что сейчас строится новый вольер для пензенских волков. Кто еще из ваших подопечных «переедет» в ближайшие годы?

- Да, дом для волков активно возводится и примет стаи (а их в учреждении две) уже в этом году. Уже открыт и заселен новый вольер для белок, строительство еще одного скоро завершится. Большие планы и на следующий год: мы планируем переселить в новые дома енотов и сурикатов. Для журавлей построят комплекс из четырех вольеров. Вообще, мы стараемся ежегодно обновлять наш зоопарк, ремонтируя старые вольеры и строя новые.

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

- Ожидается ли пополнение в рядах животных зоопарка?

- Да, многие наши питомцы живут парами и приносят потомство. Сейчас с этой целью мы ищем партнеров для полярной волчицы, патагонской мары и обыкновенной игрунки.

- Когда в зоопарке случается «бэби-бум» и у кого-то из зверей рождаются несколько детенышей, то какая судьба ожидает потомство? Оно остается с родителями или отправляется в другие зоопарки?

- Зависит от конкретного вида животного. Как и мы, другие зоопарки также рассматривают варианты расширения и пополнения своих коллекций животных. Иногда мы обмениваемся потомством с другими учреждениями или продаем детенышей.

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

- Как скоро пензенцы смогут увидеть в нашем зоопарке «экзотику» типа жирафов или слонов? Возможно ли их содержание в условиях учреждения и нашего региона вообще?

- Жирафа – возможно. Разговор об этом ведется уже не первый год. Условия позволяют, поэтому надеемся, что данное животное пензенцы смогут увидеть в ближайшие годы. Слона в планах пока нет, и, скорее всего, не будет.

- Пензенский зоопарк довольно часто устраивает показательные кормления животных, какие-то акции. Это делается для привлечения посетителей или спонсоров?

- Показательные кормления носят просветительские характер. Нам нравится рассказывать горожанам о рационе наших питомцев, а им нравится получать информацию о том, кто и чем питается, в доступной и познавательной форме.

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

- Зоопарки – это довольно популярный у туристов аттракцион. Тот же самый Московский зоопарк любим гостями столицы. Как вы думаете, есть ли у нашего учреждения шанс стать одной из главных достопримечательностей региона?

- Думаю, да. Мы развиваемся и делаем все, чтобы наш зоопарк стал для горожан и гостей излюбленным местом отдыха.

- В последнее время в России набирают популярность так называемые «контактные зоопарки» - то есть те, где животных можно трогать, кормить. Наряду с этим довольно часто СМИ пишут о ЧП в таких учреждениях: то какое-нибудь животное нападет на посетителя, то активисты поднимают шум - дескать, подобные зоопарки вредят животным, это большой стресс для них. Что Вы думаете по этому поводу?

- Я не против подобных зоопарков. Однако, следует учитывать, что в контактных зоопарках должны жить именно контактные животные: козочки, хомячки, кролики и так далее. То есть те, кто спокойно воспринимает общение с людьми и не несут угрозу. Хищникам, даже детенышам, там не место.

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

- Затронем немного щекотливую тему. Иногда СМИ рассказывают о несчастных случаях в зоопарках. Население обычно в таких случаях обвиняет администрацию и сотрудников учреждения – не досмотрели, не учли. Однако буквально на днях, будучи в нашем зоопарке, стала свидетелем того, что несколько посетительниц, подойдя к вольеру с белым медведем, посадили своих детей на защитное ограждение, чтобы тем было удобнее смотреть. В нескольких метрах от них двое ребят, пользуясь тем, что родители не смотрят на них, и вовсе подлезли под ним и приблизились вплотную к клетке с бурыми медведями. Что это – человеческая глупость или неправильное воспитание и возможно ли с этим как-то бороться?

- К сожалению, это воспитание людей. Увы, к каждому вольеру не поставишь сотрудника, который будет «стоять над душой» и делать замечания. Зоопарк - это объект повышенной опасности, и в нем существуют правила поведения, которые необходимо соблюдать. В свою очередь мы делаем все для безопасности посетителей, но если игнорировать предупреждения и халатно относиться в первую очередь к себе, то результат может быть плачевным.

- Вы - депутат Пензенской городской Думы. Расскажите о вашей деятельности, не связанной с зоопарком. Как часто горожане обращаются к вам?

- Горожане обращаются очень часто, как на приемах, так и просто подходят на улице. Как депутат, я стараюсь решать проблемы людей. Условия жизни меняются, потому у пензенцев появляются новые вопросы, на которые необходимо искать ответы.

- Спасибо вам за интервью.