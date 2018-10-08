2018-10-08T17:18:50+03:00
Общество

«Наша задача — сделать так, чтобы качество реализуемых проектов постоянно росло»

Совет регионального отделения «Всероссийского совета местного самоуправления» обсудил наиболее значимые вопросы, касающиеся развития области.
Анна СОЛОВЬЕВА
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Совет осуществляет свою деятельность по принципам добровольности, равноправия, самоуправления, законностии и гласностиСовет осуществляет свою деятельность по принципам добровольности, равноправия, самоуправления, законностии и гласностиФото: Анна СОЛОВЬЕВА
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5 октября в Большом зале Законодательного Собрания Пензенской области состоялось заседание Регионального совета Пензенского Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».

В мероприятии приняли участие представители общественности и СМИ, руководители муниципальных образований, законодательной и исполнительной власти.

На заседании обсуждались наиболее значимые вопросы, касающиеся развития региона Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

На заседании обсуждались наиболее значимые вопросы, касающиеся развития регионаФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Одним из первых выступил Иван Белозерцев, который отметил, что местное самоуправление играет очень большую роль в процессе формирования гражданского общества. Также губернатор обратил внимание на действующие в области региональные программы по модернизации систем водоснабжения и ремонту домов культуры и сельских школ.

«На развитие городских и сельских территорий, создание рабочих мест, поддержку молодёжи должны быть направлены усилия местной власти», - нацелил Иван Александрович.

Губернатор обратил внимание на действующие региональные программы по ремонту домов культуры и сельских школ Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Губернатор обратил внимание на действующие региональные программы по ремонту домов культуры и сельских школФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Затем с докладом о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выступил первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Кулинцев. Он подчеркнул, что в прошлом году на проект было выделено 306 миллионов рублей, а в этом году уже 310. Кроме того, за это время с благоустройства внутридворовых территорий акцент сместился в сторону возведения современных детских площадок, качественного освещения улиц, и приведения в порядок мест общественного отдыха, - парков, скверов, площадей. В качестве ярких примеров Андрей Анатольевич привел детскую площадку в Чемодановке, набережную в Пензе, сквер в Городищенском районе, зону отдыха «Лесная» в Заречном и парк в Нижнем Ломове. Все эти объекты благоустраиваются или уже благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«И по оплате, и по срокам завершения работ мы должны четко придерживаться тех графиков, которые у нас установлены. Кроме того, всегда должен быть обеспечен надлежащий контроль за качеством выполнения работ. Наша задача — сделать так, чтобы качество реализуемых проектов постоянно росло», - подчеркнул Кулинцев.

Андрей Кулинцев выступил с докладом о проекте "Формирование комфортной городской среды" Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Андрей Кулинцев выступил с докладом о проекте "Формирование комфортной городской среды"Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Также, главам муниципалитетов было рекомендовано активнее привлекать граждан к определению приоритетных объектов и направлений благоустройства.

Следующим вопросом повестки дня стало осуществление строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории региона. С докладом по этой теме выступил Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Глава ведомства сообщил о том, что на сегодняшний день в регионе построено и реконструировано 495,2 километра автодорог. Всего же, по итогам года, запланировано по всем видам работ выполнить более 500 километров. На 2018 год бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области составляют 5,6 миллиарда рублей.

Александр Гришаев доложил о ходе строительства и ремонта автодорог на территории области Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Александр Гришаев доложил о ходе строительства и ремонта автодорог на территории областиФото: Анна СОЛОВЬЕВА

В рамках заседания, в связи с назначением на должность главного врача областного онкологического диспансера, Валерий Савельев сложил с себя полномочия председателя регионального Совета. На его место предложена кандидатура заместителя председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслава Космачева. Инициатива была единогласно поддержана и рекомендована для дальнейшего утверждения председателем Президиума Центрального Совета.

Также во время мероприятия были вручены Благодарственные письма секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрея Турчака губернатору Ивану Белозерцеву и председателю Законодательного Собрания Пензенской области Валерию Лидину.

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