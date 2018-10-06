2018-10-06T20:02:14+03:00
Происшествия

В Пензенской области 49-летний тренер надругался над девятью детьми

Вопиющий случай обсудили на заседании Общественного и Консультативного советов при следственном управлении СК РФ
Алиса НЕВСКАЯ
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Омбудсмен уверена, что подобное не случилось, если бы не халатность руководства лагеря.Омбудсмен уверена, что подобное не случилось, если бы не халатность руководства лагеря.Фото: Следственный комитет России
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В Пензенской области 49-летнего мужчину обвиняют в педофилии. Следственный отдел по Железнодорожному району города сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Стражам порядка уже удалось выяснить, что этим летом мужчина работал воспитателем в детском лагере и параллельно – тренером в одной из городских секций плавания.

В ночь с 13 на 14 августа пьяный мужчина надругался над девятью воспитанниками возрастом 10-11 лет. Следователям также удалось выяснить, что подобное мужчина совершал и ранее – в прошлом году. Тогда от рук педофила пострадал мальчик 2007 года рождения.

Громкое происшествие обсудили в главном Следственном комитете. Члены Общественного и Консультативных советов обратили внимание на то, что пострадавшие ребята занимались в спортивной секции, давно знали тренера и потому доверчиво подпустили его к себе.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова отметила, что подобное не случилось бы, если руководство лагеря тщательнее подошло к отбору кадров, однако попросила также и учитывать роль родителей. По мнению омбудсмена, многих проблем удастся избежать, если дети будут доверять своим мамам и папам и рассказывать им о всем, что их беспокоит.

Расследование продолжается.

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