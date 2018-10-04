Клинической больнице имени Захарьина исполнилось 40 лет
В Пензе в рамках научно-практической конференции «Сурская осень» поздравили коллектив больницы имени Захарьина. В торжестве принял участие губернатор Иван Белозерцев. Он поблагодарил коллектив учреждения за многолетний добросовестный труд, оказание высококвалифицированной медицинской помощи нуждающимся в ней пациентам.
- Жизнь - это самое дорогое, что есть у человека, - отметил глава региона. - И вот уже сорок лет в клинической больнице № 6 имени Захарьина спасают жизни людей.
Планами на будущее поделился главный врач учреждения Дмитрий Зиновьев:
- Мы создаем на базе нашей больницы второй в регионе сосудистый центр. Это требует от нас больших усилий и материальных затрат. Необходимо найти площади, оборудование и кадры.
Иван Белозерцев отметил, что планирует в ближайшее время посетить учреждение и пообещал оказать помощь:
- Нам надо повышать уровень подготовки медицинского персонала первичного звена медпомощи, в первую очередь в районных больницах, приобретать современное оборудование, обучать работе специалистов, совершенствуя методы диагностики. Я знаю, что многие отделения нуждаются в ремонте, и потому принял решение - 100 миллионов рублей дополнительно, плюсом к планируемому финансированию, в следующем году направить на укрепление материально-технической базы клинической больницы им. Г.А. Захарьина.
Следом глава региона наградил отличившихся сотрудников учреждения за их самоотверженный труд благодарственными письмами.