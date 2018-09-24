Пензенец попал в сборную России по смешанному единоборству

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-24T15:13:37+03:00

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Семнадцатилетний пензенец Игорь Глазов, воспитанник спортклуба «Север», попал в сборную России по смешанному боевому единоборству, заняв второе место на Первенстве России. Соревнования проходили 21-24 сентября в городе Великие Луки и были организованы Союзом ММА России, госкомитетом Псковской области по физкультуре и спорту и местной Федерацией ММА.

Состязания проходили в девяти весовых категориях. Игорь стал вторым среди 15 спортсменов, уступив в финальном бою Гаджи Гаджиеву из Дагестана. Этого результата оказалось достаточно, чтобы юноше присвоили звание кандидата в мастера спорта по ММА.

Сам Игорь уверен, что мог бы победить и в заключительном бою:

- Стилистически соперник был похож на моего второго оппонента, а того я уверенно перебил в стойке. Возможно, не хватило опыта, но я еще поработаю над этим, тем более, что это первые соревнования такого масштаба. Победить можно любого. Спасибо всем моим одноклубникам, помогавшим готовиться, и тренеру Юрию Разорёнову!

Фото предоставлено Федерацией ММА

Другой пензенец, воспитанник СК «Русь» Петр Ковалев, выступил в весовой категории 93 кг, где занял третье место. Юных спортсменов сопровождал Президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разорёнов.

- Это первый крупный результат по юношам за два года существования Федерации ММА, - прокомментировал Юрий Витальевич. - И он закономерен.

13 октября во Дворце Единоборств «Воейков» пройдет кубок и Первенство Пензенской области по СБЕ ММА, куда приедут и представители других регионов. Приглашаем всех желающих поддержать спортсменов.