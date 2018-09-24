В Саранске состоялся конкурс «Успешная семья Приволжья»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-24T15:03:06+03:00

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В субботу в Саранске торжественно подвели итоги сразу двух мероприятий - фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья».

- Для нас большая честь принимать подобные мероприятия в Мордовии, - отметил глава региона Владимир Волков. - Мы постарались показать гостям все наше гостеприимство, и надеюсь, что нам это удалось. Главное украшение фестивалей - его участники. Именно вы, дорогие ребята, украшаете проект «Вернуть детство» своими талантами, интеллектом, творческими способностями. Еще один окружной конкурс ПФО «Успешная семья Приволжья» перешагнул национальные рамки, объединив людей вокруг вечных ценностей. Мы рады встречать 14 крепких и дружных семей со всех регионов ПФО. Все эти пары пользуются уважением в обществе, являются гордостью и примером для своих детей. Это главная награда.

Приветственный адрес от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова озвучил его помощник Владимир Колчин:

- Дорогие участники фестиваля! Навыки и опыт, который вы получили, помогут вам занять достойное место в обществе, выбрать свой жизненный путь, определить дальнейшую профессию. На празднике детства собрались лучшие из лучших. Вы проявили свои творческие способности на школьных и региональных этапах, и заслужили право защищать честь своей малой Родины на окружном уровне сегодня. На нашем фестивале нет проигравших. Вы все - победители!

Председатель жюри конкурса «Успешная семья Приволжья-2018», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Мордовия, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк отметил, что фестиваль в Саранске уникален.

- Он в полной мере отразил душу российского человека. Душу, для которой характерно добро. Большие человеческие ценности, которые всегда, традиционно, в нашей стране воплощает семья. Семья, которая является не только социальной ячейкой общества, но и ядром традиций, передающихся из поколения в поколение, - традиций любви к собственной Родине, истории, будущему. Уверен, пока в нашей стране есть такие семьи, все у нас будет хорошо, - отметил он.

Победителями конкурса «Успешная семья Приволжья» стали Рудневы из Саратовской области, второе место заняли Петровы из Марий Эл, на третьем месте Львовы из Чувашской Республики. Семья Висюлькиных из Мордовии завоевала победу в номинации «Родительская слава», которые также получили приз зрительских симпатий. Феоктистовы из Пензенской области победили в номинации «Везде хорошо - но дома лучше».

В фестивале «Вернуть Детство» в интеллектуально-развивающей игре «Ума палата» победили «Юные гении» Удмуртской Республики, на втором месте - «Спикеры» Кировской области, третье место завевала «Искра» Самарской области. В спартакиаде «Спортивный Олимп Поволжья» первое место завоевала сборная команда из Мордовии, на втором месте - Кировская область, на третьем - Саратовская область. Также ребята соревновались в конкурсе-выставке детского прикладного творчества «МастерОК» и конкурсе детского творчества «Звезды детства».