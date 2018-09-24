2018-09-24T13:59:31+03:00
Общество

В Пензе отметили «Праздник каши»

Мероприятие прошло на территории ЦПКиО имени Белинского
Анна СОЛОВЬЕВА
Поделиться:
Каждый желающий мог выбрать кашу на свой вкусКаждый желающий мог выбрать кашу на свой вкусФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Вчера все желающие попробовать вкусную горячую кашу собрались на аллее парка, где в казанах, мультиварках, полевой кухне и на открытом огне варились разные виды этого угощения: пшеничная, «Полтавская», «Дружба», пшенная, овсяная, манная, рисовая, перловая, гречневая, гороховая. Каждый желающий мог выбрать кашу на свой вкус. Например, манную варили с темным и белым шоколадом, а рисовая была приготовлена сразу нескольких видов: с тушенкой, овощами и с мясом.

Кроме того, гости парка также могли принять участие в дегустации различных продуктов здорового питания, меда и варенья.

«Клуб народных умельцев» представил работы своих участников на Аллее мастеров и подготовил серию мастер-классов. Было радостно наблюдать с каким интересом дети и взрослые включались в работу», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Главной сценической площадкой парка стала Видовая аллея, именно там прошло торжественное открытие праздника с забавами и играми. Горожан порадовали своим музыкальным творчеством Максим Юрин, Даниил Саркисянц, солистки вокальной студии «Шанс» ДМШ имени В.П. Чеха, вокально-эстрадная студия «Маэстро», хор ветеранов «Патриот» и другие творческие коллективы.

Самый вкусный осенний праздник прошел ярко, весело и сытно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Жительница Заречного напала с ножом на своего мужа
В Пензе в результате столкновения двух машин пострадал ребенок
В Никольском районе при пожаре погибли три человека
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Мордовии разыскивается Алексей Гудков
У жительницы Пензы украли старую сломанную «девятку»
Пензенские госавтоинспекторы провели для школьников урок безопасности
В Мордовии идет розыск Элмурата Кыргызбаева
В пензенском отделении Центробанка прошел День открытых дверей
Горячей воды в домах на улице Циолковского не будет до 26 сентября
27-летний житель Рузавки избил до смерти подростка
Лучшей швеей Пензенской области стала Ксения Беляева
Пензенские артисты покажут «Кабалу святош» во Владимире
В Саранске в пятый раз прошли соревнования по пожарному биатлону
До конца года в Пензенской области возведут еще 23 километра дорог
В Мордовии обсудили судьбу Рузаевского стекольного завода
В Мордовии успешно завершились антитеррористические учения
В Пензе на выходных запретят движение по улице Урицкого
Пензенские чиновники приехали на работу на велосипедах
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские приставы сдали более 15 литров крови
Пенза готовится к отопительному сезону
Пензенцев приглашают на фестиваль здоровья «Движение ради жизни»
Пензенцы отправились на конкурс «Успешная семья Приволжья»
Аграрии из Мордовии собрали один миллион тонн зерна
В субботу в Пензе перекроют часть улицы Славы