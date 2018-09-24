В Пензе отметили «Праздник каши»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-24T13:59:31+03:00

Каждый желающий мог выбрать кашу на свой вкус Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

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Вчера все желающие попробовать вкусную горячую кашу собрались на аллее парка, где в казанах, мультиварках, полевой кухне и на открытом огне варились разные виды этого угощения: пшеничная, «Полтавская», «Дружба», пшенная, овсяная, манная, рисовая, перловая, гречневая, гороховая. Каждый желающий мог выбрать кашу на свой вкус. Например, манную варили с темным и белым шоколадом, а рисовая была приготовлена сразу нескольких видов: с тушенкой, овощами и с мясом.

Кроме того, гости парка также могли принять участие в дегустации различных продуктов здорового питания, меда и варенья.

«Клуб народных умельцев» представил работы своих участников на Аллее мастеров и подготовил серию мастер-классов. Было радостно наблюдать с каким интересом дети и взрослые включались в работу», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Главной сценической площадкой парка стала Видовая аллея, именно там прошло торжественное открытие праздника с забавами и играми. Горожан порадовали своим музыкальным творчеством Максим Юрин, Даниил Саркисянц, солистки вокальной студии «Шанс» ДМШ имени В.П. Чеха, вокально-эстрадная студия «Маэстро», хор ветеранов «Патриот» и другие творческие коллективы.

Самый вкусный осенний праздник прошел ярко, весело и сытно.