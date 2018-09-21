Татьяна Яковлева и Иван Белозерцев открыли Всероссийскую педиатрическую конференцию в Пензе
Медики обсуждают наиболее актуальные и значимые вопросы в сфере детского здоровья.
Гостем пленарного заседания стала первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Представитель федерального ведомства в своей приветственной речи подчеркнула значимость подобных конференций.
- Педиатрия - это медицина профилактики, - подчеркнула Татьяна Яковлева. - Согласно «майским указам», в этом году на развитие здравоохранения выделено один миллиард 350 миллионов рублей. Эти деньги тратятся на профилактику заболеваний, снижение детской и подростковой смертности, улучшение состояния медицинских учреждений и прочее.
В свою очередь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил успехи нашего региона в данной сфере.
- До 2027 года в нашей стране действует программа «Десятилетие детства». Ее задача – сохранение здоровья и обеспечение безопасности наших детей. После открытия в Пензе перинатального центра мы достигли самого низкого показателя младенческой смерти за историю региона. Сейчас мы должны привести в порядок детские больницы и поликлиники. Мы уже реконструировали одно учреждение в Сердобске, на очереди – поликлиника в Нижнем Ломове. В дальнейших планах – построить еще две. В ближайшее время начнется ремонт в детской областной больнице имени Филатова, детского санатория «Солнышко» в Пензе, реконструируем и отдадим юным пациентам корпус санатория «Надежда» в Кузнецком районе.
В программе конференции – работа различных секций, на которых участники обсуждают сложные случаи из своих практик, предлагают интересные идеи и делятся опытом. Это позволяет говорить о конференции как об одном из значимых и авторитетных в нашей стране форумов в сфере детского здоровья.