2018-09-21T18:09:52+03:00
Здоровье

Татьяна Яковлева и Иван Белозерцев открыли Всероссийскую педиатрическую конференцию в Пензе

В Пензе проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике», участниками которой стали более 200 специалистов из России, Турции, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана
Анна ЧЕРНАЯ
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В программе конференции – работа различных секций, на которых участники обсуждают сложные случаи из своих практик, предлагают интересные идеи и делятся опытом.В программе конференции – работа различных секций, на которых участники обсуждают сложные случаи из своих практик, предлагают интересные идеи и делятся опытом.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Медики обсуждают наиболее актуальные и значимые вопросы в сфере детского здоровья.

Гостем пленарного заседания стала первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Представитель федерального ведомства в своей приветственной речи подчеркнула значимость подобных конференций.

- Педиатрия - это медицина профилактики, - подчеркнула Татьяна Яковлева. - Согласно «майским указам», в этом году на развитие здравоохранения выделено один миллиард 350 миллионов рублей. Эти деньги тратятся на профилактику заболеваний, снижение детской и подростковой смертности, улучшение состояния медицинских учреждений и прочее.

В свою очередь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил успехи нашего региона в данной сфере.

- До 2027 года в нашей стране действует программа «Десятилетие детства». Ее задача – сохранение здоровья и обеспечение безопасности наших детей. После открытия в Пензе перинатального центра мы достигли самого низкого показателя младенческой смерти за историю региона. Сейчас мы должны привести в порядок детские больницы и поликлиники. Мы уже реконструировали одно учреждение в Сердобске, на очереди – поликлиника в Нижнем Ломове. В дальнейших планах – построить еще две. В ближайшее время начнется ремонт в детской областной больнице имени Филатова, детского санатория «Солнышко» в Пензе, реконструируем и отдадим юным пациентам корпус санатория «Надежда» в Кузнецком районе.

В программе конференции – работа различных секций, на которых участники обсуждают сложные случаи из своих практик, предлагают интересные идеи и делятся опытом. Это позволяет говорить о конференции как об одном из значимых и авторитетных в нашей стране форумов в сфере детского здоровья.

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