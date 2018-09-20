Гостям фестиваля «В Пензе ЕСТЬ!» подарят огромный каравай

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-20T10:53:06+03:00

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22-23 сентября на базе ТЦ «Высшая лига» пройдет первый гастрономический фестиваль «В Пензе ЕСТЬ!». Пресс-конференция об организации мероприятия состоялась в музее им. И.Н. Ульянова, который также станет площадкой встречи. Сотрудники учреждения презентовали экспозицию, посвященную пензенскому купечеству. Оказывается, представители богатых сословий нашего города не садились за стол, если на нем было меньше 24 блюд. О любви пензенцев к еде писал и наш земляк, великий писатель Салтыков-Щедрин.

Организаторы мероприятия подробнее рассказали о фестивале.

Фестиваль, продолжая традиции прошлого, презентует гостям современную гастрономическую Пензу. Программа вкуснофеста насыщена дегустациями от ведущих пензенских производителей продуктов питания: сыры, мясо, колбасы, мороженое, раки и даже кленовый сироп. Им будут угощать бесплатно всех гостей праздника. На главной сцене фестиваля свои лучшие блюда приготовят шеф-повара пензенских ресторанов. Хозяйки смогут не только попробовать кулинарные шедевры, но и научиться их готовить.

На дискуссионной площадке фестиваля гостям расскажут, как знаменитый концерн Бабаевых связан с Пензой и какой напиток производила семья знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда. Знаменитый ресторатор Валерий Сафронов расскажет о ресторанном бизнесе без купюр: с какими трудностями сегодня сталкивается индустрия и как можно их преодолеть.

Все дни фестиваля будет работать детская площадка: анимация и аквагрим. Организаторы первого межрегионального фестиваля «В Пензе – ЕСТЬ!» особо подчеркнули, что вход на все площадки фестиваля – бесплатный! Оба дня программа будет насыщенная и пензенские гурманы смогут найти себе занятие по душе!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Площадка «Сцена»

22 сентября (суббота)

12:00 - Торжественное открытие.

12:20 - Мастер-шоу по кондитерскому мастерству. Подарок гостям фестиваля - огромный каравай!

13:30 - Мастер-шоу «Букет из раков», розыгрыш.

14:00 - Мастер-шоу по изготовлению десертов с мороженым.

15:00 - Презентация-дегустация сыров.

16:10 - Кулинарная битва журналистов.

17:40 - Развлекательная программа с ведущим.

18:00 - Бенефис Марины Богомоловой в честь сотого сброшенного килограмма. В программе бенефиса: шоу и выступления от артистов г. Пензы, презентация истории «Марина минус 100», выступление Марины Богомоловой с творческой программой.

19:00 - Розыгрыш призов во время бенефиса Марины Богомоловой.

23 сентября (воскресенье)

12:00 - Приветственное слово, музыкальная программа.

12:10 - Мастер-шоу ресторана

12:40 - 17.00 - Мастер-шоу шеф поваров ведущих ресторанов города.

17:00 - Развлекательная программа с ведущим.

18:10 - Конкурс по поеданию арбузов.

19:00 - Розыгрыш призов.

19:10 - Мастер-шоу Николая и Людмилы Тимаковых «Готовим с детьми».

20:00 - Закрытие фестиваля.

Площадка «Лекторий»

22 сентября (суббота)

12:20 - «Безопасное похудение» от Марины Богомоловой

13:00 - «Как сберечь здоровье в современных условиях? Как правильно худеть?». Читает Дмитрий Елистратов, автор более 150 патентов на продукты для здоровья.

14:00 - «HoReCa. Есть ли «жизнь» после «смерти»?». Лекция Валерия Сафронова, ресторатора.

15:00 - «Гастрономический туризм: еда и путешествия». Читает Наталья Уткина, и.о. зав. Кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

16:00 - «Живая вода» от Елены Кузьминой, врача рефлексо-терапевта.

17:00 - «Кофе - от плантации до чашки». Лекция Давида Курумы, кофейного сомелье.

18:00 - «Мода на натуральное питание: как не попасться на уловку тренда». Лектор - Андрей Арбузов.

19:00 «Ножи как они есть! Сталь, сборка, материалы, используемые при этом». Лектор - Василий Скаредов, эксперт по ножам, Нижегородская область.

23 сентября (воскресенье)

12:00 - «Как похудеть быстро и безопасно? Все о кило-лайте». Читает Марина Богомолова.

13:00 - «Еда в старой Пензе. Экскурс в историю. Ресторанный бизнес и общественное питание в Пензе, XIX-начало XX века». Рассказывает Лариса Панова, заведующая музеем им. И.Н. Ульянова, лучший экскурсовод Пензенской области 2017 года.

14:00 - «Пенза чайная - истории чайных мест ХIХ века до наших дней». Лектор - Нелля Бахтеева.

15:00 - «Антиоксиданты. Как не дать организму «скиснуть». Лекция рефлексо-терапевта Елены Кузьминой.

16:00 - «Чай из Непала - новинка чайного рынка (с дегустацией)». Читает Владимир Сотниченко, г. Москва, проект Teachenie.ru

17:00 - «Пуэр. Тегуаньинь. Да Хун Пао. Мифы и стереотипы о китайском чае в России. Лектор - Томас Дегис, чайный дом «Дерево».

На протяжении всего фестиваля:

* Дегустация от ресторанов.

* Угощение кленовым сиропом

* Настоящий узбекский плов

* Работа детской площадки с развлекательной программой

* Ярмарка пензенских продуктов питания и посуды

* Дегустация новых пензенских сыров и мясных продуктов

* Дегустация мороженого

* Шоколадное шоу и мастер-классы от Шоколадной фабрики