2018-09-18T10:15:08+03:00
Общество

В Пензенском зоопарке «выпал» снег

И нет – наша редакция вовсе не лишилась рассудка, делая такие заявления посреди бабьего лета. Все дело в новом ледогенераторе, который установили в вольере белого медведя на радость его обитателю и горожанам
Анна ЧЕРНАЯАнна ИВАНОВА
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Фото предоставлено пресс-службой зоопаркаФото предоставлено пресс-службой зоопарка
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Любимец пензенцев и гостей региона мишка Белый получил в подарок гору снега - в зоопарк поступил ледогенератор из Италии. За сутки устройство производит до 1700 кг льда в форме чешуек. Несколько недель назад механизм установили и опробовали, а на прошлых выходных в вольер, где уже набрался порядочный сугроб, выпустили и самого хозяина жилища.

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Удивительно, но северный гигант к переменам в жилище отнесся настороженно. Несколько раз он подходил к ледяной горке, тянул носом воздух, и снова отбегал подальше. Вероятно, ему хотелось изучить снег, но шум генератора отпугивал морского хищника (хотя специалисты старались выбрать самую «тихую» модель).

Искупавшись в бассейне для храбрости, мишка все же приблизился к сугробу. Потрогав и понюхав замороженную воду, Белый решился, и закопался в ледяное крошево с головой. Раскидав сугроб на радость публике, медведь решил узнать, а откуда что берется? Встав на задние лапы, он с интересом понаблюдал за лотком, откуда беспрестанно сыпались ледяные чешуйки, и даже постарался достать его когтями. Но поскольку эксперимент не удался, пензенский «умка» стал ловить падающие чешуйки зубами.

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

За зрелищем с удовольствием наблюдали посетители. Горожане радовались, что вольер Белого теперь больше похож на естественную среду обитания полярных медведей. На родине зверя показатели термометра достигают - 50-ти градусов по Цельсию, поэтому весь его организм приспособлен к холодам. Теплая густая шуба с полыми шерстинками, черная кожа, десятисантиметровый слой жира - все это помогает выжить на севере, и доставляет дискомфорт летом в средней полосе.

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Теперь же медведь сможет не только охладиться в жару, но и почистить об снег шерсть, поиграть, выкапывая в сугробе норы. В дальнейшем планируется в сугроб прятать вкусные сюрпризы - мясо, рыбу, яблоки, чтобы самый крупный наземный хищник сам «поохотился», а не получил добычу в готовом виде.

Ледогенератор, да еще и с доставкой из Италии - удовольствие недешевое. Покупка и установка оборудования для Белого произведены в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России.

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