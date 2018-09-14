2018-09-14T11:31:40+03:00
Здоровье

«Время совершать взрослые поступки!»

Под этим девизом в Пензе прошел урок по донорству для студентов-медиков
Анна ЯРОСЛАВЦЕВА
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В мероприятии приняли частие студенты Медицинского института ПГУВ мероприятии приняли частие студенты Медицинского института ПГУФото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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В среду работники региональной службы крови и представители общественного движения «Волонтеры медики» организовали и провели урок в «школе волонтера». Мероприятие проводилось для того, чтобы развеять мифы о процедуре кроводачи, убрать страх перед этим процессом и как можно лучше проинформировать о донорстве крови.

Урок посетили более 50 студентов Медицинского института Пензенского Государственного университета.

Организаторы пригласили участников урока в Пензенский областной центр крови для того, чтобы встретиться с работающим там медицинским персоналом, который проведет экскурсию по учреждению и ответит на все интересующие вопросы.

Будущие медики, принимавшие участие в мероприятии выразили желание и дальше обучаться в «школе волонтеров» Службы крови.

Надо отметить, что после окончания курса слушатели школы получают специальные сертификаты.

«Сертификат волонтёра даёт гарантию, что перед Вами не просто доброволец, а подготовленный специалист-волонтёр, который любит своё дело и горит желанием помочь. В дальнейшем все выпускники Школы волонтера донорского движения смогут принимать участия в мероприятиях, организованных Центром крови и самостоятельно разъяснять в различных коллективах цели, задачи и режим подготовки к донации крови или ее компонентов», - пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

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