Любимой достопримечательностью пензенцев оказался "Росток"

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-12T15:08:09+03:00

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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, подвел итоги использования интерактивного туристического гида «Красная линия» летом 2018 года. По данным оператора, за три месяца общее количество переходов на страницы онлайн-экскурсии по Пензе составило почти полторы тысячи, причем большей популярностью пользовались достопримечательности «второй волны», вошедшие в пешеходный маршрут в июле 2018 года.

В число самых популярных у жителей города и туристов точек «Красной линии» вошли монумент «Росток», сквер Пушкина и Фонтанная площадь. Несмотря на то, что информационные таблички с QR-кодами были установлены рядом с этими объектами меньше двух месяцев назад, суммарное количество переходов по ним составило почти четверть от общего числа посещений страниц «виртуального гида».

Проект «Красная линия» был запущен компанией МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области в июле 2017 года и первоначально включал в себя восемь точек: памятник Первопоселенцу, Литературный музей, Спасский кафедральный собор, Столыпинский дом, картинную галерею им.Савицкого, сквер Лермонтова, Пензенское художественное училище и Пензенскую областную библиотеку. Спустя год после запуска «Красная линия» была продолжена еще пятью объектами – мемориалом «Афганские ворота», сквером Пушкина, Пензенским драматическим театром им.Луначарского, монументом «Росток» и Фонтанной площадью, - причем достопримечательности, вошедшие в обновленный маршрут, выбирали сами пензенцы голосованием на одном из популярных городских сайтов.

Чтобы больше узнать о главных пензенских достопримечательностях, достаточно иметь смартфон или планшет с мобильным интернетом и любым приложением для считывания QR-кодов. Наведя камеру устройства на QR-код, расположенный на табличке рядом с памятником или зданием, можно прослушать аудиогид, прочитать текст и посмотреть фото. Интерактивная экскурсия по Пензе доступна для абонентов всех операторов.