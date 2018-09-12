2018-09-12T15:08:09+03:00
Общество

Любимой достопримечательностью пензенцев оказался "Росток"

Поделиться:
Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
Изменить размер текста:

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, подвел итоги использования интерактивного туристического гида «Красная линия» летом 2018 года. По данным оператора, за три месяца общее количество переходов на страницы онлайн-экскурсии по Пензе составило почти полторы тысячи, причем большей популярностью пользовались достопримечательности «второй волны», вошедшие в пешеходный маршрут в июле 2018 года.

В число самых популярных у жителей города и туристов точек «Красной линии» вошли монумент «Росток», сквер Пушкина и Фонтанная площадь. Несмотря на то, что информационные таблички с QR-кодами были установлены рядом с этими объектами меньше двух месяцев назад, суммарное количество переходов по ним составило почти четверть от общего числа посещений страниц «виртуального гида».

Проект «Красная линия» был запущен компанией МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области в июле 2017 года и первоначально включал в себя восемь точек: памятник Первопоселенцу, Литературный музей, Спасский кафедральный собор, Столыпинский дом, картинную галерею им.Савицкого, сквер Лермонтова, Пензенское художественное училище и Пензенскую областную библиотеку. Спустя год после запуска «Красная линия» была продолжена еще пятью объектами – мемориалом «Афганские ворота», сквером Пушкина, Пензенским драматическим театром им.Луначарского, монументом «Росток» и Фонтанной площадью, - причем достопримечательности, вошедшие в обновленный маршрут, выбирали сами пензенцы голосованием на одном из популярных городских сайтов.

Чтобы больше узнать о главных пензенских достопримечательностях, достаточно иметь смартфон или планшет с мобильным интернетом и любым приложением для считывания QR-кодов. Наведя камеру устройства на QR-код, расположенный на табличке рядом с памятником или зданием, можно прослушать аудиогид, прочитать текст и посмотреть фото. Интерактивная экскурсия по Пензе доступна для абонентов всех операторов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пензенец попался на уловку мошенников при покупке шуруповерта
Пенсионер из Башмаковского района обвиняется в даче взятки сотруднику полиции
Пензенцы заняли третье место на Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут»
Житель Саранска совершил убийство в исправительной колонии
Пензенскому пенсионеру грозит до двух лет тюрьмы за украденный телефон
Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Владимиром Волковым
Пензенец украл с банковских карт почти 200 тысяч рублей
В субботу в больницах Пензенской области пройдут «дни открытых дверей»
Пензенскому таксисту грозит до двух лет тюрьмы за украденный телефон
Житель Мордовии случайно застрелил знакомого, перепутав его со зверем
Пензенская велосипедистка заняла второе место на соревнованиях в Омске
В Пензе житель Узбекистана задушил своего приятеля
В субботу в Саранске изменится схема движения транспорта
В Железнодорожном районе Пензы легковушка врезалась в дерево
Пензенский проект выиграл грант на Международном молодежном форуме «Евразия»
В Пензе состоится «Кросс Нации – 2018»
Несовершеннолетнему пензенцу грозит до двух лет тюрьмы за кражу рюкзака
В Каменке водитель легковушки въехал в стоящий КАМАЗ
В Пензенской области прошла акция «Запишись в спортивную секцию»
В Саранске Глава Мордовии проголосовал на дополнительных выборах 9 сентября
В Нижнем Ломове прошла спартакиада трудовых коллективов
Пензенец попался на уловку мошенников при покупке ноутбука
На Фестивале садовода пензенцы смогли приобрести местную продукцию по низким ценам
В Пензенской области мужчина зарезал сожителя своей матери
В Пензе раскрыта кража мобильного телефона