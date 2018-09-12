2018-09-12T13:12:13+03:00
Общество

В Заречном состоялась акция «Подготовь ребенка к школе!»

Она была направлена на оказание помощи в подготовке детей к новому учебному году семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Анна СОЛОВЬЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой администрации ЗаречногоФото предоставлено пресс-службой администрации Заречного
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В рамках акции по инициативе Администрации города Заречный нуждающимся выдавались сертификаты на покупку детской одежды, обуви и канцелярских принадлежностей, а также оказывалась материальная помощь.

Помогли подготовиться к школе 153 детям из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, сиротам и опекаемым, а также несовершеннолетним из семей, находящихся в социально опасном положении.

«За счет средств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» была оказана материальная помощь 27 семьям с детьми на общую сумму 51300 рублей», - сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

Кроме того, еще 126 ребят получили возможность за счет спонсоров приобрести по сертификатам одежду, обувь и канцтовары.

Помогли собрать детей в школу депутаты Собрания представителей Заречного, депутаты Законодательного Собрания Пензенской области, градообразующее и городские предприятия, предприниматели и некоммерческие организации.

На следующем этапе оказания помощи почти 200 ребят из многодетных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, из бюджетных средств получат денежную компенсацию на покупку школьной формы.

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