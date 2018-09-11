В Пензе с размахом отметят День варенья

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-11T14:46:41+03:00

Организацию этого масштабного праздника-фестиваля обсудили на совещании в городской администрации

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В понедельник в пензенской мэрии состоялось совещание с представителями компаний-производителей сладостей, безалкогольных напитков и кондитерской продукции.

Встреча началась с выступления заместителя главы администрации Пензы Сергея Волкова, который подчеркнул, что главной темой сегодня является организация и подготовка общегородского праздника День Варенья, ведь он должен начаться уже 15 сентября.

В качестве основной площадки был выбран Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского. Но будут работать и другие площадки, расположенные в сквере «Семейный», парке «Комсомольский», СП «Маяковский», СП «Заря» и в Детском парке имени Ульяновых. Начнется фестиваль в 12:00.

Затем, с рассказом о концепции праздника, выступил Андрей Шевченко. Он отметил, что на мероприятии запланировано: проведение шоу-программы и мастер-классов, презентация местных производителей сладостей, дегустация и продажа мороженого, безалкогольных напитков, варенья, меда, шоколада и других кондитерских изделий.

«Кроме того, организаторами фестиваля запланировано приготовление самого вкусного варенья в городе с последующим угощением, пришедших на данное мероприятие жителей и гостей города, чаем и хлебобулочными изделиями», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В культурную программу Дня варенья обязательно будут включены семейные конкурсы, квесты и мастер-классы рукодельниц.

В конце совещания участникам напомнили о соблюдении требований санитарного законодательства, обсудили схему расстановки производителей и решили другие организационные вопросы.

Кстати, инициировал проведение этого праздника в минувшую пятницу глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

– Летний период примечателен не только отдыхом, но и тем, что в это время хозяйки занимаются заготовками на зиму, а одной из самых популярных является варенье. В связи с этим возникла идея проведения Дня варенья – праздника, олицетворяющего теплую семейную русскую традицию, – пояснил градоначальник.

Тогда же Виктор Николаевич поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасности гостей фестиваля.

- Каждый, кто хочет, сможет принести на дегустацию свое варенье – от традиционного до экзотического. Проведем конкурс, определим победителей, поздравим именинников, – предложил мэр города.

К участию в фестивале приглашаются все желающие!