Валерий Лидин: «В регионе созданы все условия для того, чтобы молодежь занималась спортом»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-10T17:20:40+03:00

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25 августа на стадионе Самара-Арена в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» прошел третий Всероссийский фестиваль дворового спорта. В нем приняли участие подростковые сборные из 17 регионов России. Они соревновались в девяти индивидуальных и игровых видах спорта. Команда нашего региона состояла из 36 ребят. По итогам соревнований пензенские подростки вошли в тройку лучших команд фестиваля, с честью отстояли спортивные позиции Пензенской области, подтвердив тот факт, что Сурский край силен не только выдающимися участниками олимпиад, но и развитием общественного спорта, в котором участвуют многие дворовые команды, которых, кстати, с каждым годом становится все больше, и они постоянно завоевывают различные награды. Вот и на прошедшем фестивале наши ребята неоднократно поднимались на пьедестал почета практически во всех видах спорта. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин встретился с ними, чтобы отметить успехи юных пензенцев и поблагодарить их за тот серьезный вклад, который они вносят в развитие спорта Пензенской области и пропаганду здорового образа жизни.

- Сегодня «Детский спорт» является одним из самых значимых проектов партии «Единая Россия», - отмечает Валерий Кузьмич, - его развитие стало возможным, благодаря поддержке нашего губернатора, Ивана Александровича Белозерцева, правительства Пензенской области, депутатского корпуса. Сейчас в регионе созданы все условия для того, чтобы наша молодежь активно занималась физической культурой и спортом.

Спикер подчеркнул, что в настоящее время плавательные бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы есть почти в каждом районе области, а сама Пенза может похвастаться шестью современными бассейнами, готовыми к проведению соревнований не только всероссийского, но и международного уровня.

- Надо отметить заслуги дворовых тренеров, которые круглый год проводят работу с молодежью, - продолжает Секретарь регионального отделения "Единой России", - сегодня именно они являются главной опорой в проведении и реализации проекта «Детский спорт». Благодаря их таланту и профессионализму, молодое поколение активно приобщается к физической культуре.

Ну и, конечно, много теплых слов прозвучало в адрес юных пензенцев, достойно представивших регион на фестивале дворового спорта.

- Рад отметить, что ребята практически во всех видах спорта получили заслуженные награды, - говорит глава пензенских единороссов, - это хороший пример пропаганды здорового образа жизни. Мы гордимся нашими спортсменами.

Обращаясь к ребятам, Валерий Кузьмич выразил радость от того, что они растут здоровыми, красивыми и талантливыми, и поздравил с достойным результатом, показанным на фестивале в Самаре.

- Надеемся, что ваши успехи станут еще весомее, и мы услышим ваши имена на всероссийских и мировых соревнованиях, а может быть и увидим в вас новых олимпийских чемпионов. Низкий поклон тренерам, а ребятам здоровья, успехов, благополучия и отличной учебы.

В конце встречи спортсмены и их тренеры были отмечены благодарностями и памятными подарками от регионального отделения партии «Единая Россия» и Законодательного Собрания Пензенской области. В свою очередь, ребята подарили Валерию Кузьмичу кубок, завоеванный на самарском фестивале.