ООО «ТНС энерго Пенза» подвело первые итоги работы Личного кабинета бизнес-клиента

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-07T11:13:11+03:00

Запуск сервиса состоялся в марте 2018 года в разделе «Бизнес-клиентам» на официальном сайте Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области

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В ООО «ТНС энерго Пенза» подвели первые итоги функционирования Личного кабинета бизнес-клиента. Запуск сервиса состоялся в марте 2018 года в разделе «Бизнес-клиентам» на официальном сайте Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области.

За первые 6 месяцев работы возможностью подключения Личного кабинета воспользовались более 530 организаций. Удобство в использовании и широкие возможности, предоставляемые данным сервисом, оценили и индивидуальные предприниматели, и представители более крупных предприятий различных правовых форм.

Главное преимущество Личного кабинета, которое отмечают представители бизнес-сообщества – возможность пользоваться всеми услугами компании без необходимости дополнительного посещения центров обслуживания:

* просматривать информацию об организации и заключенных договорах;

* передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

* просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

* распечатывать несколько вариантов отчетов;

* видеть историю начислений и платежей по договорам;

* отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

Получить данные для входа в Личный кабинет представители юридических лиц могут путем подачи заявления в Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза», в котором передают показания и получают первичную документацию, либо в офис по адресу г. Пенза, ул. Гагарина, 11б (отдел реализации электроэнергии).

- Число организаций, подключивших Личный кабинет ООО «ТНС энерго Пенза» стабильно увеличивается, и это оправданно. Экономия времени, планирование и контроль расходов, прозрачное ведение отчетности – преимущества и инструменты, предоставляемые Личным кабинетом, не только облегчают взаимодействие предприятия с поставщиком электроэнергии, но и позволяют повысить эффективность бизнес-процессов в целом, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

СПРАВКА «КП»

ООО «ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области. Компания обслуживает 610 494 физических и 17 029 юридических лица. Объем рынка составляет 80%. ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго» - одного из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,7 млрд кВт*ч.