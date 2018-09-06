Валерий Лидин: «Все региональные льготы будут сохранены»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-06T14:53:45+03:00

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Во вторник в Пензе состоялся брифинг Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Законодательного Собрания области Валерия Кузьмича Лидина.

Тема брифинга – законопроект о сохранении региональных льгот мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет, связанный с предстоящими изменениями пенсионного законодательства Российской Федерации.

- Состоялось заседание фракции, на котором было принято решение поддержать инициативу нашего губернатора, Ивана Александровича Белозерцева, о внесении изменений в областное законодательство, касающихся льгот, направленных на поддержку ветеранов труда, учителей, врачей, медицинских работников среднего звена, социальных работников, пенсионеров. Надо отметить, что льготы будут предоставляться женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, независимо от изменений в пенсионном законодательстве, - подчеркнул Валерий Кузьмич.

Также Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» отметил, что на выплату ежемесячных денежных компенсаций, оплату услуг местной телефонной связи, коммунальных услуг, расходов по оплате общей площади жилых помещений и целого ряда других льгот в этом году из областного бюджета уже заложено 1,5 миллиарда рублей. И такая же сумма будет заложена на следующий год.

- Данный законопроект внесут в повестку дня очередной сессии Законодательного Собрания, которая состоится 21 сентября, где будет принят закон о гарантированном предоставлении льгот женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Предварительно он будет обсуждаться на заседаниях общественного совета и комитетов Законодательного Собрания, - уточнил Валерий Лидин.

В заключение брифинга спикер подчеркнул, что цель изменений пенсионного законодательства заключается в создании стабильной пенсионной системы, направленной на ежегодное увеличение пенсий. И дальше все меры, которые будут приниматься на уровне федерального законодательства, будут направлены на создание финансово-устойчивой стабильной пенсионной системы страны.