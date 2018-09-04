АО «Российский аукционный дом» сообщает
Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 470-п от 04.09.2018г., сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по Лоту №5, назначенного на 10.09.2018г.:
Лот №5:
Объект 1: Нежилое здание (Служебное здание), общей площадью 296,0 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Бековский район, пгт. Беково, ул. Советская, д. 32В, с кадастровым номером 58:03:0305030:79;
Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения существующего нежилого здания (служебное здание) АК Сберегательного банка РФ, общая площадь 1 446 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Бековский район, пгт. Беково, ул. Советская, д. 32В, кадастровый номер 58:03:0305030:19.
Начальная цена Лота №5 – 2 720 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:
Начальная цена Объекта 1 – 2 448 000 руб., включая НДС 18%.
Начальная цена Объекта 2 – 272 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена Лота №5 – 2 040 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:
Минимальная цена Объекта 1 – 1 836 000 руб., включая НДС 18%.
Минимальная цена Объекта 2 – 204 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 204 000 руб.
Шаг аукциона на повышение – 68 000 руб.
Шаг аукциона на понижение – 136 000 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 111 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0164. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.