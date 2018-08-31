В Мордовии обсудили вопросы безопасности

31 Авг. 17:00 2018-09-03T11:29:17+03:00

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В Саранске обсудили мероприятия государственной программы Республики Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений».

Владимир Волков отметил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильной, так как проводится значительная профилактическая работа, но есть вопросы, которые требуют постоянного контроля.

- Необходимо лучше работать с теми, кто традиционно находится в «зоне риска» - подростками, детьми, которые воспитываются в неблагополучных семьях, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы. Профилактическая сеть и форма работы должна максимально отвечать вызовам и требованиям времени, - подчеркнул глава региона. - Надо активнее привлекать к профилактике правонарушений широкую общественность, лидеров общественного мнения, добровольцев, волонтеров. Только так, объединив усилия всех министерств и ведомств, нашей общественности, можно добиться стабильных результатов.

Участники совещания отметили необходимость разъяснительной работы с молодежью, в том числе по недопущению вовлечения молодых людей в экстремистскую и террористическую деятельность через сеть «Интернет». По этому направлению работы Глава Мордовии поручил усилить межведомственное взаимодействие и принять дополнительные профилактические меры.