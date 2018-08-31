В Саранске прошел республиканский форум «Образование для всех»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-31T14:24:29+03:00

В нем приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков и заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова

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- Этот год для республики был насыщенным. Чемпионат мира по футболу помог нам верить в себя и свои силы, - отметил Владимир Дмитриевич. - Сейчас главное не растерять этот заряд, еще больше раскрыть наш потенциал, совершить в системе образования такой же мощный рывок вперед.

Глава Мордовии напомнил о своих встречах с министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой и министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым. Во время разговора Владимиру Волкову удалось получить принципиальную поддержку по ключевым для республики направлениям развития.

В последние годы в сфере образования многое изменилось в лучшую сторону, однако Мордовия не намерена останавливаться на достигнутом.

- Мы уже решили проблему доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет и теперь переходим к созданию ясельных мест. Программа строительства детских садов у нас не останавливалась. До конца этого года откроются еще три детских сада - в Саранске, селах Левжа Рузаевского района и Барашево Теньгушевского района, - подчеркнул Глава Мордовии. - До 2021 года мы должны полностью ликвидировать очередность для детей от полутора до трех лет.

Будет расширяться сеть групп по присмотру и уходу за детьми до трех лет, в том числе с привлечением негосударственного сектора и бизнеса. С 2020 года начнется грантовая поддержка граждан, желающих открыть такие группы.

На форуме затронули и проблему возвращения детей из приемных семей в интернатные учреждения.

- Сложно представить, что происходит в душе у ребенка, потерявшего родителей во второй раз. Поручаю Министерству образования вместе с органами опеки детально проанализировать каждый такой факт, сформировать систему подготовки профессионального родительства, - обратил внимание Глава РМ. - К работе нужно активнее подключать систему дополнительного образования. Каждый тренер, воспитатель, руководитель творческого объединения должен стать наставником для трудного подростка, помочь ребенку найти себя в спорте, искусстве, научно-технической деятельности.

Престиж профессии педагога растет. За пять лет на работу в школы и детские сады пришло более двух тысяч молодых специалистов. 1 сентября в отрасль вольются еще более 300 молодых педагогов.

- В привязке к теме подготовки кадров отмечу, что главное – не допускать больших разрывов между школой и вузами, не находиться в изолированном пространстве. Обе стороны несут равную ответственность за подготовку кадров, за то, чтобы молодые специалисты не остались без работы после получения диплома, - добавил Глава РМ.

В Мордовии созданы хорошие условия для получения высшего образования. В университете сейчас учится полторы тысячи иностранных студентов из 50 стран мира. Только в этом году поступило еще более 4600 человек из 43 стран и 48 регионов России. В последние годы построены многие учебные корпуса, студенческие общежития, открыты уникальные лаборатории.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова отметила значительные успехи республиканской системы:

- 10 республиканских сельских школ входят в ТОП-300 лучших сельских школ страны. Это говорит о том, что образование в сельских школах - сильное, надежное, несмотря на то, что, бывает, педагогов не хватает, некоторые отдалены от крупных муниципалитетов. В ТОП-200 общеобразовательных школ России, где созданы условия для развития талантов учащихся входят 4 образовательные организации из Мордовии, в ТОП-25 лучших школ России вы – вторые. Это говорит о том, что конкурируете с Москвой, Санкт-Петербургом на равных. В Мордовии есть точки роста, передовые методические технологии по содержанию, есть люди, которые знают, как таких вершин достичь.

Также на пленарном заседании прозвучали выступления ведущих педагогов республики, а по завершении многие работники сферы образовании Мордовии получили засуженные награды из рук Владимира Волкова и Наталии Наумовой.