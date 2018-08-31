Выжить самим и помочь окружающим

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-31T10:30:18+03:00

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Сейчас очень много говорят и пишут о том, что малый бизнес в России умирает: его душат налогами и всевозможными проверками, выдают кредиты под грабительские проценты, блокируют расчетные счета организаций. Кроме того, спрос на товары и услуги падает, потому что у клиентов из-за сложившейся в стране экономической ситуации стремительно снижается покупательская способность. Многие предприниматели при этом отмечают, что меры, направленные на поддержку малого бизнеса, которые принимает правительство, неэффективны.

Да, людям, решившим открыть свое дело, приходится проходить через огромное количество испытаний. Да, предприятий малого бизнеса закрывается значительно больше, чем появляется новых. Но мы хотели бы рассказать о том, что бывают организации, которым удается не только исправно платить все налоги, давать рабочие места и получать хоть какую-то прибыль, оставаясь на плаву, но и помогать людям самых разных возрастов от детишек до ветеранов.

Фото предоставлено компанией "Хмельбург"

Например, недавно нам удалось узнать о том, что сотрудники и руководство ресторана «Хмельбург», расположенного в Кузнецке, находятся в плотном контакте с местным домом ребенка, проводят для ребят благотворительные обеды и шоу-программы, а некоторые просто помогают от себя. Заинтересовавшись этой темой, мы выяснили, что на этом добрые дела организации не заканчиваются и, чтобы узнать обо всем поподробнее, «Комсомолка» встретилась с одним из учредителей компании «Хмельбург», которая, кроме ресторана, включает в себя сеть пивных магазинов в Кузнецке и Пензе, Денисом Матюшиным. Он рассказал о том, каково это, вести бизнес в 2018 году и о том, что, несмотря ни на что, нужно находить ресурсы на помощь другим людям.

- Налоговая система постоянно ужесточается, - говорит Денис, - платить приходится все больше и больше. Сейчас с каждого произведенного литра пива мы отдаем налоговой 21 рубль. Бензин, который стремительно дорожает, тоже никто не отменял, соответственно увеличиваются затраты на грузоперевозку. Есть еще слухи, что пиво могут сделать акцизным товаром, то есть, платить придется еще больше. Да, тяжело, конечно, но закон есть закон, что с ним спорить.

Фото предоставлено компанией "Хмельбург"

Как мы знаем, налоги идут на содержание больниц, школ, детских домов, финансирование государственных программ, пенсионное обеспечение и многое другое. То есть, своевременно выплачивая все налоги, предприятия уже приносят большую пользу обществу. Многие компании на этом и останавливаются, но только не «Хмельбург», руководство которого постоянно устраивает различные благотворительные акции.

- Мы чтим подвиг наших ветеранов, - продолжает Денис, - ведь благодаря им у нас мирное небо над головой. Поэтому компания проводит акции, во время которых мы дарим подарки людям, прошедшим Великую Отечественную войну. Не забываем и о детях, плотно контактируем с Кузнецким домом ребенка, где часто проводим для ребят благотворительные обеды, собираем им сладкие подарки на новый год. Ну и, при возможности, мы никогда не откажем еще в какой-либо помощи. Например, совсем недавно передавали детям продукты питания.

Фото предоставлено компанией "Хмельбург"

Поддерживает «Хмельбург» и отрасль животноводства: весь отработанный солод передается фермерам, которые используют его в дальнейшем как корм для скота. Учитывая, насколько затратно сейчас вырастить лошадку или коровку (ведь цены на комбикорм кусаются) нетрудно понять, какое это подспорье для местных фермеров.

Почему-то многие думают, что предприниматели купаются в деньгах, которые достаются им очень легко, и судьба простых людей их совершенно не заботит. Приятно осознавать, насколько ошибочно такое мнение. На примере «Хмельбурга» мы видим, что малый бизнес в стране может быть социально-ориентированным, несмотря ни на какие преграды, что можно протягивать руку помощи нуждающимся даже тогда, когда самим тяжело. И чем больше других компаний последует этому примеру, тем лучше. В тяжелые времена люди должны особенно сильно поддерживать друг друга - так легче пережить кризис и сделать шаг навстречу новой лучшей жизни, ведь помогая другим, помогаешь себе.