В Заречном поздравили с 94-летием ветерана Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-30T16:55:24+03:00

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Командир войсковой части Сергей Кошелев вместе с группой офицеров посетили ветерана полка, подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны, почетного жителя города Заречного Ивана Васильевича Черняева.

От имени коллектива войсковой части города Заречный, Сергей Кошелев поздравил ветерана с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и боевого духа. - Вы стояли у истоков образования части, внесли неоценимый вклад в становление и ее развитие. Выражаем Вам свою благодарность за добросовестный многолетний труд на благо Отечества, - отметил Сергей Кошелев.

Иван Черняев тепло и радушно принял представителей Росгвардии, поблагодарил их за оказанное внимание. И хотя годы дают о себе знать, ветеран сохраняет ясность мысли, бодрость духа и охотно рассказывает гостям о своем боевом пути.

- Когда я впервые сюда прибыл, не думал, что прослужу здесь 20 лет. У меня самые теплые воспоминания о службе, приятно видеть, как за это время изменился город и вместе с ним часть, - подчеркнул ветеран.