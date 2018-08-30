Саранские спасатели поднялись на вершину Эльбруса

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-30T16:52:52+03:00

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Для тех, кто привык работать в чрезвычайных ситуациях, нет ничего невозможного. Им покоряются горы и моря, леса и бескрайние снежные просторы. Свою силу и отвагу доказали сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России Антон Макаров и Геннадий Масленников, взойдя на самую высокую гору страны и Европы - Эльбрус. Покоренная высота составляет 5642 метра.

Находясь в отпуске, спасатели решили не только не отложить тренировки, но увеличить нагрузку, отправившись в десятидневную экспедицию в составе группы из 11 человек. Поход начался с акклиматизационных выходов - постепенно участники поднимались все выше и выше, подготавливая организмы постепенно к нагрузке. Не забывали и о безопасности: зарегистрировались в местном подразделении МЧС и постоянно поддерживали связь с коллегами-спасателями, взяв с собой рацию, настроенную на одну частоту.

В день восхождения на вершину поднялся сильный ветер – около 40-45 метров в секунду. А солнце, отражаясь от снега, палило так, что обжигало все остающиеся открытыми участки кожи на носу и щеках.

- Я знал, что так будет, но, все равно, не думал, что настолько сильно, - отметил заместитель начальника Саранского поисково-спасательного отряда Антон Макаров. - Вообще, солнце Эльбруса обманчиво, выходит, например, в одно время, а греть начинает потом.

На самую высокую гору страны и Европы друзья - спасатели подняли и развернули там флаг МЧС России. В дороге встретили множество туристов из различных государств. И все помогали друг другу, общаясь, порой, на разных языках. Особенно запомнилось, как по-дружески обнимались с корейцами.

- Когда стоишь на Эльбрусе, под тобой лежит целый мир, и ты находишься выше него! - подчеркнул Антон Макаров.

Он, кстати, покорил наивысшую точку России и Европы уже в восьмой раз. А всего горным туризмом занимается с 2006 года. За это время побывал в горах Урала, Кольского полуострова, Киргизии и многих других. Его коллега Геннадий Масленников - менее опытный турист, но и он на Эльбрусе прежде уже бывал.