Хотите повысить уровень вашего бизнеса? Поможет «ходячая реклама»!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-29T13:24:19+03:00

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Говорят, что мы встречаем человека по одежке, но, если вдуматься, данная фраза применима не только к людям. Подарок, оформленный в красивую бумагу, имеет более нарядный завершенный вид; яркая цветная вывеска, буквально заявляющая о своем заведении, привлекает к себе больше внимания, чем бледная, едва заметная надпись. И так во всем. В нашей жизни визуальная составляющая играет далеко не последнюю роль.

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Например, при открытии своего бизнеса, не стоит игнорировать упаковку. Некоторые начинающие предприниматели пытаются экономить на красивых пакетах с фирменным логотипом, предпочитая невзрачные дешевые «маечки» без рисунка, и, тем самым, теряют массу потенциальных клиентов.

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Да, фирменный пакет будет стоить дороже, но он сразу привлечет новую аудиторию, ведь на него может упасть до 300 взглядов. 300 человек узнают о вашем бизнесе, благодаря только одному пакету. А представьте, если таких пакетов много? Сможет ли продвинуть ваше дело безликая «майка»? Вряд ли. Стоит ли говорить о том, что фирменный пакет высокого качества сразу повышает статус вашего бизнеса в глазах клиента?

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Возможно, вы спросите: «Где же можно заказать такую упаковку?». Сейчас мы все расскажем. В Пензе давно зарекомендовала себя рекламно-производственная компания «Калейдоскоп», которая уже более 10 лет радует клиентов качественной продукцией. Среди клиентов предприятия можно встретить салоны-красоты, промышленные и ювелирные магазины, юридические фирмы и многие другие известные компании. Почему им нравится заказывать упаковку именно в «Калейдоскопе»? В первую очередь нужно отметить, что это предприятие полного производственного цикла.

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

У РК «Калейдоскоп» есть свой цех по шелкографии, оснащенный современным оборудованием для нанесения рисунка. В цехе работают только опытные печатники. Кроме того, имеется склад, где всегда есть в наличии пакеты любой разновидности: полиэтиленовые пакеты высокого давления; бумажные пакеты: из крафта, эмитлина, мелованной бумаги. Также, клиентам предлагаются услуги дизайнера, готового разработать любой макет. В «Калейдоскопе» к каждому заказчику ищут индивидуальный подход, подбирая для него самые оптимальные предложения. При всем этом, цены на продукцию очень демократичные.

Сотрудники компании искренне рады тому, что работы приносят прибыль заказчикам, помогают развитию и продвижению их бизнеса.

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

Кстати, кроме пакетов в РК «Калейдоскоп» можно заказать весь спектр полиграфической продукции(визитки, листовки, буклеты, календари, каталоги, плакаты) большой выбор бизнес сувениров с нанесением логотипа ( ежедневники, ручки, флешки, посуда) большой выбор текстиля с нанесением вашей символики(футболки, бейсболки, рубашка-поло, ветровки) пластиковые карты и многое другое.

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

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Адрес: город Пенза, улица Славы, 10, 3 этаж, офис 325.

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Сайт: www.rpk-kld.ru