2018-08-29T13:24:19+03:00
Общество

Хотите повысить уровень вашего бизнеса? Поможет «ходячая реклама»!

Рассказываем о рекламно-производственной компании «Калейдоскоп»
Анна СОЛОВЬЕВА
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Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
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Говорят, что мы встречаем человека по одежке, но, если вдуматься, данная фраза применима не только к людям. Подарок, оформленный в красивую бумагу, имеет более нарядный завершенный вид; яркая цветная вывеска, буквально заявляющая о своем заведении, привлекает к себе больше внимания, чем бледная, едва заметная надпись. И так во всем. В нашей жизни визуальная составляющая играет далеко не последнюю роль.

Бумажные пакеты Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Например, при открытии своего бизнеса, не стоит игнорировать упаковку. Некоторые начинающие предприниматели пытаются экономить на красивых пакетах с фирменным логотипом, предпочитая невзрачные дешевые «маечки» без рисунка, и, тем самым, теряют массу потенциальных клиентов.

Бумажные пакеты Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Да, фирменный пакет будет стоить дороже, но он сразу привлечет новую аудиторию, ведь на него может упасть до 300 взглядов. 300 человек узнают о вашем бизнесе, благодаря только одному пакету. А представьте, если таких пакетов много? Сможет ли продвинуть ваше дело безликая «майка»? Вряд ли. Стоит ли говорить о том, что фирменный пакет высокого качества сразу повышает статус вашего бизнеса в глазах клиента?

Бумажные пакеты Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Возможно, вы спросите: «Где же можно заказать такую упаковку?». Сейчас мы все расскажем. В Пензе давно зарекомендовала себя рекламно-производственная компания «Калейдоскоп», которая уже более 10 лет радует клиентов качественной продукцией. Среди клиентов предприятия можно встретить салоны-красоты, промышленные и ювелирные магазины, юридические фирмы и многие другие известные компании. Почему им нравится заказывать упаковку именно в «Калейдоскопе»? В первую очередь нужно отметить, что это предприятие полного производственного цикла.

Бумажные пакеты Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Бумажные пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

У РК «Калейдоскоп» есть свой цех по шелкографии, оснащенный современным оборудованием для нанесения рисунка. В цехе работают только опытные печатники. Кроме того, имеется склад, где всегда есть в наличии пакеты любой разновидности: полиэтиленовые пакеты высокого давления; бумажные пакеты: из крафта, эмитлина, мелованной бумаги. Также, клиентам предлагаются услуги дизайнера, готового разработать любой макет. В «Калейдоскопе» к каждому заказчику ищут индивидуальный подход, подбирая для него самые оптимальные предложения. При всем этом, цены на продукцию очень демократичные.

ВИП-пакеты Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

ВИП-пакетыФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Сотрудники компании искренне рады тому, что работы приносят прибыль заказчикам, помогают развитию и продвижению их бизнеса.

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

Кстати, кроме пакетов в РК «Калейдоскоп» можно заказать весь спектр полиграфической продукции(визитки, листовки, буклеты, календари, каталоги, плакаты) большой выбор бизнес сувениров с нанесением логотипа ( ежедневники, ручки, флешки, посуда) большой выбор текстиля с нанесением вашей символики(футболки, бейсболки, рубашка-поло, ветровки) пластиковые карты и многое другое.

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

КОНТАКТЫ:

Адрес: город Пенза, улица Славы, 10, 3 этаж, офис 325.

Телефоны: 8 (8412) 39-18-99, 52-41-48

Сайт: www.rpk-kld.ru

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

Фото полиэтиленовых пакетов предоставлено рекламодателем

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