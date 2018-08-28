2018-08-28T17:34:31+03:00
Общество

Пензенец нашел в мусорном баке две гранаты

Боеприпасы мужчина сдал в руки стражей порядка
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской области
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В пензенскую полицию обратился мужчина, который нашел в мусорном баке пакет с двумя предметами, напоминающими внешне гранаты. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. Специалисты установили, что находка – ничто иное как корпусы ручных гранат без запала, и потому угрозы не представляют.

Проводится проверка. Боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. По результатам проверки будет принято решение о выплате мужчине денежного вознаграждения за добровольную сдачу специальных боеприпасов.

Напоминаем, что на территории Пензенской области продолжается операция «Оружие-2018». Граждане могут добровольно сдать в полицию и подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, хранящиеся у них или найденные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. В этом случае они освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение, а также получают денежное вознаграждение, размеры которого зависят от вида сданного оружия.

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