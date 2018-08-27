Жители Арбеково: «Теперь мы можем проводить свой досуг не только с удовольствием, но и с пользой!»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-27T16:16:14+03:00

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23 августа возле школы №56 собрались ученики, педагоги, активные жители микрорайона и просто неравнодушные граждане. В открытии обновленной детской спортивной площадки также приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Кузьмич Лидин, председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Александр Еремкин и вице-спикер Вячеслав Космачев.

Площадка, включающая в себя семь тренажеров и три спортивно-игровых комплекса, была установлена по проекту партии «Единая Россия» «Наш двор» еще в 2016 году, но вместо покрытия были песок и галька, и дети при случайном падении могли получить ссадины. В конце мая этого года активисты микрорайона обратились к Валерию Лидину с просьбой о помощи, и сейчас площадка оснащена упругим, но мягким резиновым покрытием, отвечающим всем современным требованиям. Теперь возможное падение не представляет никакой опасности.

- Все делается для детей, - подчеркивает Валерий Кузьмич, - чтобы они могли активно заниматься физической культурой и спортом. И, самое главное, чтобы ушли от всех вредных привычек с которыми, к большому сожалению, сталкивается наша молодежь. Также я должен отметить, что большой размах во всех муниципальных образованиях сегодня получил проект «Детский спорт», который мы поддерживаем. В Пензе активно строятся и благоустраиваются детские площадки. На данные цели в этом году выделено свыше трехсот миллионов рублей. Эти средства направлены на благоустройство внутридворовых территорий и площадок для наших детей. Я получил подтверждение, что этот проект будет поддержан и на федеральном уровне. Мы уже планируем вместе с жителями города Пензы и нашими активистами программу реализации «Детского спорта» на следующий год.

Школьники сразу оценили удобство обновленной площадкиФото: Анна СОЛОВЬЕВА

Также председатель Законодательного Собрания пожелал приверженцам здорового образа жизни хороших занятий, крепости духа и активной гражданской позиции во всех делах, и поблагодарил инициаторов проекта, в частности, председателя ТСЖ «Рассвет» Валентину Федоровну Елинову.

Школьники сразу же оценили удобство преобразившейся площадки, с удовольствием продемонстрировав на новом качественном покрытии свои спортивные навыки и достижения.

- Безусловно площадка стала очень ценным приобретением для нашей школы, - отмечает одиннадцатиклассница Светлана Смирнова, - теперь у всех учеников, а также жителей микрорайона есть возможность проводить свой досуг не только с удовольствием, но и с пользой. Все тренажеры очень просты в эксплуатации, поэтому каждый может подходить и заниматься сколько хочет. Конечно это мотивирует детей с ранних лет приобщаться к физкультуре и спорту. Также мы уверены, что на нашей площадке мы будем видеть немало взрослых. Надеюсь, что это станет далеко не последним проектом по совершенствованию нашей школы.

В завершении церемонии активные жители Арбеково и горожане, причастные к обновлению площадки, получили памятные подарки и благодарности, а председатель Законодательного Собрания подчеркнул, что впереди еще много добрых дел.